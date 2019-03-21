AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Üner: "Çatalca'mızı Sizlerle Beraber Hem Değiştireceğiz Hem...

AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, "Çatalca'mızı sizlerle beraber hem değiştireceğiz hem de geliştireceğiz.

AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, "Çatalca'mızı sizlerle beraber hem değiştireceğiz hem de geliştireceğiz. Siz isteyeceksiniz, biz yapacağız. 5 yıl sonra insanlarımıza verdiğimiz sözleri tutarak alnımız ak bir şekilde karşınıza çıkacağız. Eğer bu verdiğimiz sözleri yapmazsak bir daha bizlere oy vermeyin" dedi.



Çatalca'nın CHP ile yeterince vakit kaybettiğini belirten AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, "2014 yılında sizlere gelip bu proje kataloğunu dağıttılar. Ama içerisinden sadece civciv çıktı, boyama kitabı çıktı. Yalnızca kaldırım boyadılar. Başka hiçbir şey yapmadılar. 2019 seçim kataloğuna ise Cem Başkan "değişen ve gelişen Çatalca" diye bir slogan atmış. Soruyorum sizlere, Çatalca'nın neresi değişti, neresi gelişti arkadaşlar? Hiçbir yer değişmedi ve gelişmedi. Çatalca'mızı sizlerle beraber hem değiştireceğiz hem de geliştireceğiz. Siz isteyeceksiniz, biz yapacağız" diye konuştu.



"Eğer bu verdiğimiz sözleri yapmazsak bir daha bizlere oy vermeyin"



Çatalca'yı en iyi şekilde yöneteceklerini ifade eden Üner, "Çiftlikköy binamızı yeniden hareketlendireceğiz. Karacaköy binamızı yeniden hareketlendireceğiz. Binkılıç binamızı yeniden hareketlendireceğiz. Kestanelik ve Çanakça arasında da mutlaka bir tane ek hizmet binası yapacağız. Çatalca'yı bu şekilde bölgeler halinde bölerek yerinde yöneteceğiz. Sizleri mağdur etmeyecek şekilde projeler yaparak 5 yıl sonra insanlarımıza verdiğimiz sözleri tutarak alnımız ak bir şekilde karşınıza çıkacağız. Eğer bu verdiğimiz sözleri yapmazsak bir daha bizlere oy vermeyin" dedi.



CHP 600 milyon bütçeyle ne yaptı?



Çatalca Belediyesi'nin 10 yılda 600 milyon TL bütçesi olduğuna dikkat çeken Üner, sözlerini "600 milyondan hiçbir şey çıkmadı. Yalnızca yaz aylarında yapılan Erguvan Şenlikleri yapılmaya çalışıldı. Orada da bir sanatçı tarafından sahneden kovulma olayı yaşandı. Hiçbir zaman kovulan bir Belediye Başkanı olmayacağım. Çünkü biz Çatalca'yı en layık olduğu şekilde temsil edeceğiz. Cem Başkan gibi magazin sayfalarında birinci sayfa haberi olmayacağız" şeklinde tamamladı. - İSTANBUL

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Binali Yıldırım, "Erdoğan İsterse Görevi Bırakır mısınız?" Sorusuna Yanıt Verdi

Uskumru Bolluğu Fiyatlara Yansıdı

Porsche, Çalışanlarını Ödüllendirmek İçin 9 Bin 700 Euro İkramiye Verecek

4 Seçimi Boykot Ettiler, Sonunda İstediklerini Aldılar! Kuşu Bu Kez Başkan Seçecek