Ak Parti, Çatalca'da Mesut Üner, Çekmeköy'de Ahmet Poyraz, Esenler'de Mehmet Tevfik Göksu,...
1 saat önce
AK Parti, Çatalca'da Mesut Üner, Çekmeköy'de Ahmet Poyraz, Esenler'de Mehmet Tevfik Göksu, Esenyurt'ta Azmi Ekinci, Eyüpsultan'da Deniz Köken, Fatih'te Ergün Turan'ı belediye başkanlığına aday gösterdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:25 Kaynak: AA
AK Parti Belediye Başkan Adayı, Aday Tanıtım Toplantısı Sırasında Baygınlık Geçirdi
Son Dakika! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Olarak Açıklanan Binali Yıldırım Gözyaşlarını Tutamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Adayımız Binali Yıldırım
AK Parti ve MHP İstanbul'un Beşiktaş, Maltepe ve Silivri İlçelerinde Ortak Aday Gösterdi