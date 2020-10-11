AK Parti Çayıralan 7. Olağan Kongresi'nde Şahiner güven tazeledi - Son Dakika

Yozgat'ta AK Parti Çayıralan 7. Olağan İlçe Kongresi'nde mevcut başkan Şahin Şahiner, güven tazeledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Çayıralan Park'ta düzenlenen kongrede konuşan AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, teşkilatların hiç kimseyi küstürme lüksünün olmadığını söyledi.

Başer, partilileri arasında hiçbir zaman ayırım yapmadıklarını anlatarak, "Hiçbir kardeşimizi 'eski AK Partili' olarak sıfatlandırmadık, sıfatlandıramayız. AK Parti, her dem yeniden doğanların partisidir. Bu partiyi kuran, yaşatan, bugünlere getiren ve inşallah geleceğe de taşıyacak olan milletimizin bizatihi kendisidir. Kendini milletin üstünde gören, gönül kazanmak yerine gönül yıkan, hizmete yönelmek yerine dar kadroculuk yapan, toparlamak yerine dışlayan kişiden AK Parti teşkilat mensubu olamaz." dedi.

AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun da ilçe kongresinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kongrede tek liste ile aday olan Şahin Şahiner güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.