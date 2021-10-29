AK Parti cemevleriyle ilgili düzenlemeye gidiyor! Masada 3 öneri var - Son Dakika

Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cemevleriyle ilgili yeni düzenlemeler yapılacağının sinyalini vermesinin ardından AK Parti çalışmalara başladı.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi de bugün kaleme aldığı köşe yazısında cemevleriyle ilgili gündemde 3 maddelik bir düzenleme olduğunu ifade etti.

İşte Selvi'nin yazısındaki ilgili kısım;

Bir dönem Alevi çalıştayları yapan ama bunu sonuca ulaştıramayan AK Parti, bu kez farklı bir yöntem izliyor. O da hak temelli bir açılım.

1) Cemevlerinin ibadethane sayılması talepleri söz konusu. Ama kabinedeki eğilim cemevlerinin 'Kültür Merkezi' statüsüne kavuşturulması yönünde.

2) Cemevlerinde görevli olan dedelere maaş bağlanması.

3) Cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin devlet tarafından karşılanması.

Cemevleriyle ilgili çalışma başlatıldı. Çapı ne olur bilemem ama Türkiye'nin huzuru için yerinde bir adım atılıyor.