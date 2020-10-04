AK Parti Eğil ilçe Başkanlığına Mehmet Zeki Uçar seçildi - Son Dakika

AK Parti Eğil ilçe Başkanlığına Mehmet Zeki Uçar seçildi.

Halk Eğitim Merkezi salonunda yapılan kongreye, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Bölge Koordinatörü Ejder Açıkkapı, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ile partililer katıldı.

Tek liste halinde gidilen seçim sonucunda Mehmet Zeki Uçar başkan seçildi.