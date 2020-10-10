AK Parti Çeşme 6. Olağan Kongresi gerçekleştirildi - Son Dakika

AK Parti Çeşme İlçe Teşkilatı 6. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Temmuz ayında atamayla gelen İlçe Başkanı Hatice Yeliz Karataş, tek listeyle seçime girdiği kongrede oybirliği ile başkan seçildi.

AK Parti İlçe Teşkilatı 6. Olağan Kongresi, Çakabey Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kongreye konuk olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, eski Ekonomi Bakanı ve geçen yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı olan Nihat Zeybekçi, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemal Bekle, Yaşar Kırkpınar, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Poyraz, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, AK Parti eski İl Başkanı ve eski Milletvekili Ali Aşlık, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP Çeşme İlçe Başkanı Gazi Fildir, AK Parti ve MHP'li Çeşme Belediye Meclisi üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongrede, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Kongrede divan başkanlığına AK Parti MYK Üyesi ve Kütahya Milletvekili Ahmet Tan seçilirken, divan üyeliklerine de Kerim Çetin ve Deniz Selin Bukağılı seçildi.

"Çeşme Projesi çok değerli bir proje"

Kongrede bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Çeşme Projesi'ne değinerek, "Çok önemli bir projeyi hayata geçirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Çeşme Projesi, hem bölgenin, hem de Türkiye'nin tamamının önümüzdeki yıllarda, cari açığı kapatma, hizmet sektörünü arttırma, milyarlarca doların İzmir'e gelmesi, Türkiye'ye gelmesi için çok değerli bir projedir. Başından beri bunun ne kadar kıymetli olduğunu ifade ettik. İlk başta bazı arkadaşların farklı açıklamaları söz konusu oldu. Ama gelinen nokta itibariyle bu projenin İzmir için, bölgemiz için, Türkiye için ne kadar kıymetli olduğunu gören yerel yöneticilerin de bu işe girmesini çok değerli buluyoruz. Bazı odaların 'istemezükçülük' noktasında söylediklerini, ne düşündüklerini de biliyoruz. Onlarla da biz gerekli hukuki mücadeleyi yaparız. Siyasi mücadele siyasi partilerle yapılır. Hukuki mücadeleyi, hukukçu kimliğimizle en iyi şekilde yapmasını da biliriz" diye konuştu.

"Elimizdeki bilgileri, görüntüleri gündeme getirsek Çeşme bazı şeyleri kaybeder"

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi de kongrede yaptığı konuşmada, "Seçimler döneminde bizim elimize öyle bilgiler, öyle filmler, öyle videolar, öyle görüntüler geldi ki, onları gündeme getirsek, onları yayınlasak, onları konuşmaya kalksak, biliyoruz ki Çeşme bazı şeyler kaybedecek. Çeşme'nin Mavi Bayrak'ı tartışılır hale gelecek. Bu rezaletin devam etmesine müsaade etmeyeceğiz. Günü geldiği zaman gözbebeğimizi, yavrumuzu çatır çatır almakla ilgili yapılması gerekenleri yapacağız. Bunların beceriksizlikleri, kabiliyetsizlikleri karşısında artık susmayacağız. 21. yüzyılda foseptik olur mu? Böyle rezalet olur mu? Bizim İzmir ile ilişkimiz, sadece ve sadece sevdamızdır. İzmir, Çeşme Türkiye'ye lazımdır. Yapılması gereken şeyler çok basittir. İki yıl içinde körfezde yüzülecekmiş. Beklemeyin. Değişen bir şey olmayacak. Çeşme'den Kınık'a kadar, Kiraz'dan Çiğli'ye, Dikili'ye kadar, İzmir'in tamamında bir seferberlikle, kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu, arıtma sorunları, belki birinci dönemde tamamlanır, ama on yılda körfeze girmek belki uluslararası standartlarda mümkün olabilir" şeklinde konuştu.

"Çeşme'de çok daha güzel günlerde birlikte olacağız"

İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, diğer milletvekili arkadaşlarına Çeşme'de kadın ilçe başkanına destek vermek adına kendisinin konuşmak istediğini söylediğini belirterek, "Çeşme'de çok daha güzel günlerde birlikte olacağız. İzmir'i ben tarım, ticaret, turizm ili olarak değerlendiriyorum. Buradaki ticareti artık tarımla, turizmle daha da içselleştirip, daha iyi noktalara getireceğimize inanıyorum. İnandığımız yolda yürüyeceğiz. 6. kongrenin hepinize hayırlı olmasını diliyorum. Yolunuz açık olsun" dedi.

"Çeşmem için adalet arıyorum"

Temmuz ayında atamayla İlçe Başkanlığı'na getirilen ve kongreye tek aday olarak giren Avukat Hatice Yeliz Karataş da yaptığı konuşmada, "İlçe Başkanlığına atandığım günden beri mesleğimin getirdiği adalete olan inancım ile çeyrek asırdır her türlü hizmetten mahrum, öksüz ve yetim bırakılan Çeşmem için adalet ve kalkınma arayışını herkese anlattım. Çeşmem için adalet arıyorum. İnanıyorum ki adalet, Çeşme'yi kalkındıracaktır. Geçmişte bu memlekette turizm vardı. 'Çeketimi koysam kazanırım' diyen gruba inandığı için olsa gerek, seçimi kazandıktan sonra hizmet etme gayreti olmayanlar tarafından, 'lastik mi ki bu, çekelim uzatalım' denilen turizm katledildi. Kaplıcaların üzerine beton döküldü. Turizmin gözbebeği denilen Çeşmem, şimdilerde kan ağlıyor. Esnafı 45 güne sıkıştırılmış bir turizm. Evet, Çeşmem için adalet arıyorum ve inanıyorum ki adalet Çeşmemi kalkındıracak" diye konuştu.

Yapılan konuşmaları ardından faaliyet raporu, kesin hesap raporu, denetim kurulu raporu okunarak ibra edildi. Tek liste ile yapılan seçimlerde İlçe Başkanlığı'na Avukat Hatice Yeliz Karataş seçilirken, Yönetim Kurulu üyeliklerine; Aycan Işık, Banu Altıntop, Erdal Sancak, Erdoğan Yılmaz, Fatih Alıcı, Hasan Hüseyin Gökçeoğlu, İsmet Saygı, Mehmet Türkay, Mehmet Bülbüller, Metin Bülbül, Nurullah Ünal, Recep Çalı, Rıfat Yılmaz ve Serkan Özbek seçildi. Asi İl Delegeliklerine ise; İlhan Ayyıldız, Atila Certel, Alparslan Ertürk, İlter Etike, Hatice Yeliz Karataş, Namık Kemal Aydoğdu, Kamil Ülgen ve Pınar Özen getirildi. - İZMİR