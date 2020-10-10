AK Parti Çeşme 6. Olağan Kongresi gerçekleştirildi - Son Dakika

AK Parti Çeşme 6. Olağan Kongresi gerçekleştirildi

10.10.2020 19:08
AK Parti Çeşme 6. Olağan Kongresi gerçekleştirildi, System.String[]

AK Parti Çeşme İlçe Teşkilatı 6. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

AK Parti Çeşme İlçe Teşkilatı 6. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Temmuz ayında atamayla gelen İlçe Başkanı Hatice Yeliz Karataş, tek listeyle seçime girdiği kongrede oybirliği ile başkan seçildi.

AK Parti İlçe Teşkilatı 6. Olağan Kongresi, Çakabey Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kongreye konuk olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, eski Ekonomi Bakanı ve geçen yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı olan Nihat Zeybekçi, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemal Bekle, Yaşar Kırkpınar, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Poyraz, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, AK Parti eski İl Başkanı ve eski Milletvekili Ali Aşlık, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP Çeşme İlçe Başkanı Gazi Fildir, AK Parti ve MHP'li Çeşme Belediye Meclisi üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongrede, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Kongrede divan başkanlığına AK Parti MYK Üyesi ve Kütahya Milletvekili Ahmet Tan seçilirken, divan üyeliklerine de Kerim Çetin ve Deniz Selin Bukağılı seçildi.

"Çeşme Projesi çok değerli bir proje"

Kongrede bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Çeşme Projesi'ne değinerek, "Çok önemli bir projeyi hayata geçirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Çeşme Projesi, hem bölgenin, hem de Türkiye'nin tamamının önümüzdeki yıllarda, cari açığı kapatma, hizmet sektörünü arttırma, milyarlarca doların İzmir'e gelmesi, Türkiye'ye gelmesi için çok değerli bir projedir. Başından beri bunun ne kadar kıymetli olduğunu ifade ettik. İlk başta bazı arkadaşların farklı açıklamaları söz konusu oldu. Ama gelinen nokta itibariyle bu projenin İzmir için, bölgemiz için, Türkiye için ne kadar kıymetli olduğunu gören yerel yöneticilerin de bu işe girmesini çok değerli buluyoruz. Bazı odaların 'istemezükçülük' noktasında söylediklerini, ne düşündüklerini de biliyoruz. Onlarla da biz gerekli hukuki mücadeleyi yaparız. Siyasi mücadele siyasi partilerle yapılır. Hukuki mücadeleyi, hukukçu kimliğimizle en iyi şekilde yapmasını da biliriz" diye konuştu.

"Elimizdeki bilgileri, görüntüleri gündeme getirsek Çeşme bazı şeyleri kaybeder"

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi de kongrede yaptığı konuşmada, "Seçimler döneminde bizim elimize öyle bilgiler, öyle filmler, öyle videolar, öyle görüntüler geldi ki, onları gündeme getirsek, onları yayınlasak, onları konuşmaya kalksak, biliyoruz ki Çeşme bazı şeyler kaybedecek. Çeşme'nin Mavi Bayrak'ı tartışılır hale gelecek. Bu rezaletin devam etmesine müsaade etmeyeceğiz. Günü geldiği zaman gözbebeğimizi, yavrumuzu çatır çatır almakla ilgili yapılması gerekenleri yapacağız. Bunların beceriksizlikleri, kabiliyetsizlikleri karşısında artık susmayacağız. 21. yüzyılda foseptik olur mu? Böyle rezalet olur mu? Bizim İzmir ile ilişkimiz, sadece ve sadece sevdamızdır. İzmir, Çeşme Türkiye'ye lazımdır. Yapılması gereken şeyler çok basittir. İki yıl içinde körfezde yüzülecekmiş. Beklemeyin. Değişen bir şey olmayacak. Çeşme'den Kınık'a kadar, Kiraz'dan Çiğli'ye, Dikili'ye kadar, İzmir'in tamamında bir seferberlikle, kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu, arıtma sorunları, belki birinci dönemde tamamlanır, ama on yılda körfeze girmek belki uluslararası standartlarda mümkün olabilir" şeklinde konuştu.

"Çeşme'de çok daha güzel günlerde birlikte olacağız"

İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, diğer milletvekili arkadaşlarına Çeşme'de kadın ilçe başkanına destek vermek adına kendisinin konuşmak istediğini söylediğini belirterek, "Çeşme'de çok daha güzel günlerde birlikte olacağız. İzmir'i ben tarım, ticaret, turizm ili olarak değerlendiriyorum. Buradaki ticareti artık tarımla, turizmle daha da içselleştirip, daha iyi noktalara getireceğimize inanıyorum. İnandığımız yolda yürüyeceğiz. 6. kongrenin hepinize hayırlı olmasını diliyorum. Yolunuz açık olsun" dedi.

"Çeşmem için adalet arıyorum"

Temmuz ayında atamayla İlçe Başkanlığı'na getirilen ve kongreye tek aday olarak giren Avukat Hatice Yeliz Karataş da yaptığı konuşmada, "İlçe Başkanlığına atandığım günden beri mesleğimin getirdiği adalete olan inancım ile çeyrek asırdır her türlü hizmetten mahrum, öksüz ve yetim bırakılan Çeşmem için adalet ve kalkınma arayışını herkese anlattım. Çeşmem için adalet arıyorum. İnanıyorum ki adalet, Çeşme'yi kalkındıracaktır. Geçmişte bu memlekette turizm vardı. 'Çeketimi koysam kazanırım' diyen gruba inandığı için olsa gerek, seçimi kazandıktan sonra hizmet etme gayreti olmayanlar tarafından, 'lastik mi ki bu, çekelim uzatalım' denilen turizm katledildi. Kaplıcaların üzerine beton döküldü. Turizmin gözbebeği denilen Çeşmem, şimdilerde kan ağlıyor. Esnafı 45 güne sıkıştırılmış bir turizm. Evet, Çeşmem için adalet arıyorum ve inanıyorum ki adalet Çeşmemi kalkındıracak" diye konuştu.

Yapılan konuşmaları ardından faaliyet raporu, kesin hesap raporu, denetim kurulu raporu okunarak ibra edildi. Tek liste ile yapılan seçimlerde İlçe Başkanlığı'na Avukat Hatice Yeliz Karataş seçilirken, Yönetim Kurulu üyeliklerine; Aycan Işık, Banu Altıntop, Erdal Sancak, Erdoğan Yılmaz, Fatih Alıcı, Hasan Hüseyin Gökçeoğlu, İsmet Saygı, Mehmet Türkay, Mehmet Bülbüller, Metin Bülbül, Nurullah Ünal, Recep Çalı, Rıfat Yılmaz ve Serkan Özbek seçildi. Asi İl Delegeliklerine ise; İlhan Ayyıldız, Atila Certel, Alparslan Ertürk, İlter Etike, Hatice Yeliz Karataş, Namık Kemal Aydoğdu, Kamil Ülgen ve Pınar Özen getirildi. - İZMİR

AK Parti, Turizm, İzmir, Çeşme, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Çeşme 6. Olağan Kongresi gerçekleştirildi - Son Dakika


Son Dakika

5 gündür kayıp olarak aranan 51 yaşındaki şahıs, 200 metrelik uçurumda ölü bulundu Alaattin Çakıcı'ya verilen 17 yıl hapis cezasıyla ilgili istinaf ve temyize gidilecek Roma Kulübü, Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermenistan'a yardım gönderdi İşe gideceğini söyleyerek evden çıkan itfaiye eri, zeytinlikte kendini asarak intihar etti İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu 34 yıldır küs olan öz kardeşlerden fıkra gibi arazi kavgası Hatay'ı bunlar mı yaktı? 30 saniyelik video sosyal medyada elden ele dolaşıyor Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek
Sağlık Bakanlığı koronavirüs hasta tedavi rehberini güncelledi! Favipiravir'le ilgili dikkat çeken uyarı Sağlık Bakanlığı koronavirüs hasta tedavi rehberini güncelledi! Favipiravir'le ilgili dikkat çeken uyarı         
18:37
Hatay'da ciğerlerimiz yanarken Kahramanmaraş'ta da 4 ayrı noktada yangın çıktı Hatay'da ciğerlerimiz yanarken Kahramanmaraş'ta da 4 ayrı noktada yangın çıktı         
17:57
Dünyaya nükleer gözdağı! Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi Dünyaya nükleer gözdağı! Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi         
17:23
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ateşkes uyarısı: Operasyonların yeniden başlama riski her zaman var Azerbaycan'dan Ermenistan'a ateşkes uyarısı: Operasyonların yeniden başlama riski her zaman var         
17:07
3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip hamile kalan öğretmene 60 yıl hapis cezası isteniyor 3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip hamile kalan öğretmene 60 yıl hapis cezası isteniyor         
16:43
Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları         
15:36
İzmir'de 6 kişiyi öldüren etil alkolden servet kazanıyorlar: 6-7 ayda villa sahibi olan var İzmir'de 6 kişiyi öldüren etil alkolden servet kazanıyorlar: 6-7 ayda villa sahibi olan var         
15:31
Sosyal medyada 'ölüm hak' yazmıştı: 2 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı Sosyal medyada 'ölüm hak' yazmıştı: 2 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı         
15:14
Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum         
14:23
Hatay'da yangın yeniden şiddetlendi! Alevler evlere sıçradı, vatandaşlar bölgeden uzaklaşıyor Hatay'da yangın yeniden şiddetlendi! Alevler evlere sıçradı, vatandaşlar bölgeden uzaklaşıyor         
13:48
Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik         
13:45
Dallas'ın sahibi Mark Cuban, Delonte West'in iyileşme sürecine girdiğini söyledi Dallas'ın sahibi Mark Cuban, Delonte West'in iyileşme sürecine girdiğini söyledi         
13:42
Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı         
13:39
Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha etti Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha etti         
13:29
Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı         
11:50
Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar         
10:11
Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 19:12:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Çeşme 6. Olağan Kongresi gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei