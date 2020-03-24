AK Parti-CHP görüşmesi sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti-CHP görüşmesi sona erdi - Son Dakika

AK Parti-CHP görüşmesi sona erdi

6 saat önce

AK Parti ve CHP heyetleri arasında geçen infaz düzenlemesi görüşmesi sona erdi.

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AK Parti ve CHP heyetleri arasında geçen infaz düzenlemesi görüşmesi sona erdi.


TBMM'de gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat 40 dakika sürdü. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:59 Kaynak: İHA

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