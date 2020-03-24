AK Parti-CHP görüşmesi sona erdi - Son Dakika

AK Parti-CHP görüşmesi sona erdi
6 saat önce
AK Parti ve CHP heyetleri arasında geçen infaz düzenlemesi görüşmesi sona erdi.
AK Parti ve CHP heyetleri arasında geçen infaz düzenlemesi görüşmesi sona erdi. TBMM'de gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat 40 dakika sürdü.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:00 Kaynak: İHA
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