AK Parti, CHP'li isim hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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AK Parti, CHP'li isim hakkında suç duyurusunda bulundu

6 saat önce

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, CHP Nevşehir İl Kongresinde bir konuşma yapan CHP 26.dönem Nevşehir milletvekili Fahri Ertik hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçundan Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

AK Parti, CHP'li isim hakkında suç duyurusunda bulundu, System.String[]

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, CHP Nevşehir İl Kongresinde bir konuşma yapan CHP 26.dönem Nevşehir milletvekili Fahri Ertik hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçundan Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.


AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, CHP Nevşehir İl Kongresinde bir konuşma yapan 26.Dönem CHP milletvekili Fahri Ertik'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a din üzerinden hakaret etmesiyle ilgili suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesini veren AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, "Parti içi iç çekişme sonrasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden o şahıs hakkında suç duyurumuzu yaptık" dedi. Yanar, "Biraz önce ilgili şikayetimizi gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Dün maalesef istemediğimiz bir olay ile karşı karşıya kaldık. Nedir bu ana muhalefet partisinin dün Nevşehir'de gerçekleştirmiş olduğu İl kongresinde tabi hayırlı olsun demeyi çok isterdim ama maalesef böyle bir durum ile karşı karşıya kaldık. Ana muhalefet partisinin dün gerçekleştirmiş olduğu İl kongresinde parti iç çekişmelerin yaşandığı bir esnada bu aşamada bir şahıs Cumhurbaşkanımızın manevi değerlerine dair söz söyleme cüretinde bulunmuştur. Tabi bu hiç kimsenin haddi de değildir. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın hakkını koruyacak da biz teşkilatlar olarak buradayız. Tabi bu hususta kendisi bazı açıklamalarda bulundu ama biz bu haddini aşmış açıklamayı şiddetle kınıyoruz. ve ilgili suç duyurusunu yüce adaletimize güvenmek suretiyle gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Tabi bu eleştiri kisvesi parti için iç çekişmenin konusu olamaz. Bizler her türlü eleştiriye açık olduğumuzu her platformda söylüyoruz. Tabi bunlar dini duygular üzerinden tüccarlığı üzerlerine şiar edinmiş bir örgüt. Ama bunu kesinlikle bunu tüm CHP'ye mal etmiyorum. Ama bazı haddini bilmezler de bu hususta açıklamayı bu cürette bulunmuşlar. Biz her zaman söylüyoruz. Dinin tüccarlığını bunlar yapar, yaşantısını da bizler süreriz diye boşa söylemiyoruz. Tabi bu suç duyurusu ile birlikte başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bakanlarımıza, partimizin en alt kademesinde en üst kademesine kadar bütün yetkililerin hakkında eleştiri kisvesi hakkında hakaret, tehdit, şantaj unsurları taşıyan ne olursa olsun herhangi bir şahıs olabilir, herhangi bir düşünceye mensup olabilir hiç fark etmeksizin ilgili suç unsurlarını bundan sonra da titizlikle takip edeceğimizi anlık suç duyurunsa bulunmak suretiyle yüce Türk adaletine güvenmek suretiyle suç duyurusunda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.


Yanar: "Süreci takip edeceğiz"


AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, CHP 26. Dönem Nevşehir milletvekili adayı Fahri Ertik ile ilgili yargı sürecini takip edeceklerini ifade ederken, "Cumhurbaşkanımıza hakaret, Cumhurbaşkanımızın dini manevi değerlerine ilişkin ithamlar hakkında suç duyurusunda bulunduk" dedi. Yanar, "Bundan sonraki süreçte yargının sürecini etkilemek istemiyorum. Biz savcılığa suç duyurusunda bulunduk. İlgili şahıs savcılığa ifadeye çağrılır. ve kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğumuz konuda ifadesi alınır ve yargı süreci başlamış olur. Suç duyurusu Cumhurbaşkanımıza hakaret, Cumhurbaşkanımızın dini manevi değerlerine ilişkin ithamlar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Cumhurbaşkanına hakaret veya onun dini değerlerine söz söyleme cüreti Cumhurbaşkanına aynı zamanda Cumhurun başına hakarettir. Cumhurbaşkanımıza söylenmişse halkımıza da bu sözler söylenmiştir. Biz bu konuyu titizlikle takip edeceğiz. Biz vatandaşlarımızın hukukunu da korumak istiyoruz" şeklinde konuştu.


AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar'a Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan, Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz ve Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç eşlik etti. - NEVŞEHİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Nevşehir, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:38 Kaynak: İHA
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