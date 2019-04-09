Ak Parti, 'Chp'li Sengel'in Adaylığı Düşürülsün' Dedi İtiraz Reddedildi (2)

CHP SELÇUK İLÇE ÖRGÜTÜ, SENGEL'İN MAZBATASININ VERİLMESİNİ İSTEDİİzmir'in Selçuk ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Halil Düztaş, CHP'den belediye başkanı seçilen Filiz Ceritoğlu Sengel'in, CHP tüzüğüne aykırı bir şekilde aday gösterildiğini, bu nedenle de Sengel'e verilen oyların...

CHP SELÇUK İLÇE ÖRGÜTÜ, SENGEL'İN MAZBATASININ VERİLMESİNİ İSTEDİ



İzmir'in Selçuk ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Halil Düztaş, CHP'den belediye başkanı seçilen Filiz Ceritoğlu Sengel'in, CHP tüzüğüne aykırı bir şekilde aday gösterildiğini, bu nedenle de Sengel'e verilen oyların geçersiz sayılacağını ileri sürerek, adaylığının düşürülmesi için İl Seçim Kurulu'na yaptığı başvurunun sonuçlanmasının ardından, CHP Selçuk İlçe Örgütü yazılı bir açıklama yaparak, Sengel'e mazbatasının verilmesi gerektiğini belirtti. Sengel'in, rakibi AK Partili Osman Başterzi ile arasında 3 bin 571 oy farkının bulunduğu belirtilen açıklamada, destek veren Selçuk halkına teşekkür edildi. Açıklamada şöyle denildi:



"Ancak aradan geçen zamana karşılık, Belediye Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel'e asılsız ve hiçbir hukuki dayanağı olmayan itirazda bulunulmuş ve bu itiraz sırasıyla il ve ilçe seçim kurullarınca oy birliğiyle reddedilmiştir. Hali hazırda aynı itirazın Yüksek Seçim Kurulu'na da (YSK) yapılacağı kanaatiyle belediye başkanımızın mazbatasının geciktirilmesi söz konusudur. Bu durum Selçuk halkında ve belediye çalışanları arasında huzursuzluğa yol açmaktadır. Demokratik bir seçim sonucunda Sengel'e mazbatasının verilmemiş olması, yalnızca Selçuk halkının iradesine vurulan bir hançer olmayıp, aynı zamanda belediye iş ve işlemlerinin de sekteye uğramasına neden olmaktadır. İlçe örgütü olarak beklentimiz, YSK'ya yapılması muhtemel itiraz sürecini beklemeden mazbatanın gecikmeksizin muhatabına teslim edilmesidir."



İZMİR,





Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İstanbul Krizi Büyüyor! AK Parti Resti Çekti: 51 Sandığı Saymanın Anlamı Yok

AK Partili Yavuz: İstanbul'da Seçimin Yenilenmesini İsteyeceğiz

Devlet Bahçeli, Soru Soran FOX Haber Muhabirine Çıkıştı: Tilkilik Yapıyorsunuz!

AK Partili Yavuz, YSK'ya "Tam Kanunsuzluk" İtirazı Yapıldığı İddialarını Yalanladı