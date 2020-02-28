AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den İdlib saldırısına ortak tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den İdlib saldırısına ortak tepki - Son Dakika

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den İdlib saldırısına ortak tepki

6 saat önce

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bulunan 4 parti, yayımladıkları ortak bildiri ile İdlib saldırısını kınadı.

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den İdlib saldırısına ortak tepki, System.String[]

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bulunan 4 parti, yayımladıkları ortak bildiri ile İdlib saldırısını kınadı. Bildiride, "Askerlerimize yapılan saldırılara mukabele hakkımız mahfuz kalmak kaydıyla, bölgede yaşanan insani dramlara mani olmak için uluslararası hukukun desteklediği biçimde çözümün siyasi yöntemlerle olması gerektiğini ifade ediyoruz" denildi.

TBMM'de yer alan AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti yayımladıkları ortak bildiride, İdlib saldırısını kınadı. Yayımlanan bildiride şu ifadelere yer verildi: "27 Şubat 2020 gecesi Suriye İdlib gerginliğini azaltma bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait konvoya yapılan hain saldırıda 33 kahraman evladımız şehit edilmiş, 32 evladımız yaralanmıştır. Bu alçak ve menfur saldırıyı Millet iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki aşağıda imzası bulunan parti grupları olarak, şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Askerlerimize yapılan saldırılara mukabele hakkımız mahfuz kalmak kaydıyla, bölgede yaşanan insani dramlara mani olmak için uluslararası hukukun desteklediği biçimde çözümün siyasi yöntemlerle olması gerektiğini ifade ediyoruz. Kahraman Türk Ordusu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendisine verilen görevleri her zaman olduğu gibi, bundan sonra da üstün başarıyla gerçekleştireceğine olan inancımız tamdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, bize emanet edilen demokratik temsil sorumluluğu, parti politikalarına ilişkin farklılıklar saklı kalmak kaydıyla, yüksek idealler istikametindeki ortak bir anlayışla yerine getireceğimizi Aziz Milletimize ve dünya kamuoyuna bir kez daha bildiririz."

Haber:  Hayati İkizoğlu/ANKARA,


Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Türkiye, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:15 Kaynak: DHA
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