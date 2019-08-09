AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak açıklama: ABD, Gülen'in iadesi için gerekli adımları atsın
1 saat önce
AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti ortak bir açıklama yaparak, Fetullah Gülen'in Türkiye'ye en yakın zamanda iadesi için gerekli adımların atılması konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ne çağrıda bulundu
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:29
Serdar Ortaç boşandığı eşi Chloe Loughnan'a nafaka ödeyecek mi? ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan güvenli bölge açıklaması: Büyük adım olacak Yeni parti kuracağı iddia edilen Ahmet Davutoğlu'dan açıklama: Mesele AK Parti'nin derin vicdanına seslenmek 24 satırı iç çamaşırına saklayarak çalan kadın böyle görüntülendi