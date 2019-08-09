Son Dakika Haberleri: AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak açıklama: ABD, Gülen'in iadesi için gerekli adımları atsın
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AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak açıklama: ABD, Gülen'in iadesi için gerekli adımları atsın

1 saat önce

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti ortak bir açıklama yaparak, Fetullah Gülen'in Türkiye'ye en yakın zamanda iadesi için gerekli adımların atılması konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ne çağrıda bulundu

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak açıklama: ABD, Gülen'in iadesi için gerekli adımları atsın, System.String[]
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve İYİ Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grupları ortak bir açıklama yaparak, "Fetullah Gülen ve FETÖ mensuplarının Türkiye'ye en yakın zamanda iade edilmeleri için gerekli adımların atılması" çağrısında bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın imzasıyla 4 parti ortak bir açıklama yayımladı.
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Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, MHP, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:29 
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