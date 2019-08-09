Son Dakika Haberleri: AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye en yakın zamanda iadesi...
Son Dakika Politika Haber

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye en yakın zamanda iadesi...

1 saat önce

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye en yakın zamanda iadesi için gerekli adımların atılması konusunda ABD'ye çağrıda bulundu.

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye en yakın zamanda iadesi..., System.String[]
AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye en yakın zamanda iadesi için gerekli adımların atılması konusunda ABD'ye çağrıda bulundu. - ANKARA
Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, AK Parti, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Parti'den İBB hamlesi: Mecliste CHP'den ayrılıp kendi gruplarını kuracaklar
Belediye başkanı işçilerin maaşını ve ikramiyesini ödemek için yetki istedi, AK Parti ve MHP reddetti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin yaşandığı Denizli'de incelemelerde bulunup son bilgileri paylaştı Dün Serdar Ortaç'la boşanan Chloe Loughnan, sabaha karşı hastanelik oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 17:51:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye en yakın zamanda iadesi...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]