AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye en yakın zamanda iadesi...
1 saat önce
AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye en yakın zamanda iadesi için gerekli adımların atılması konusunda ABD'ye çağrıda bulundu.
AK Parti Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:50 Kaynak: İHA
, CHP, MHP
ve İYİ Parti
, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye
'ye en yakın zamanda iadesi için gerekli adımların atılması konusunda ABD'ye çağrıda bulundu. - ANKARA
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