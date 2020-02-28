AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Meclis Gruplarının ortak açıklamasıyla, İdlib saldırısı şiddet ve... - Son Dakika

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AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Meclis Gruplarının ortak açıklamasıyla, İdlib saldırısı şiddet ve...
6 saat önce
AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Meclis Gruplarının ortak açıklamasıyla, İdlib saldırısı şiddet ve nefretle kınandı. Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:28 Kaynak: AA
Son Dakika AK Parti İdlib'deki saldırı sonrası, bugünkü '28 Şubat' etkinliğini iptal ettiğini açıkladı TBMM Başkanı Şentop, Meclis'in İdlib konusunda olağanüstü toplanması talebine cevap verdi İdlib'de şehit olan askerlerimizden beşinin naaşı memleketine gönderildi Bolu Belediye Başkanı: Edirne'ye gitmek isteyen mültecilere ücretsiz otobüs vereceğiz