AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, ortak bildiriyle İdlib saldırısını kınadı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, ortak bildiriyle İdlib saldırısını kınadı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, ortak bildiriyle İdlib saldırısını kınadı Açıklaması

6 saat önce

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, ortak bildiriyle, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının Türk askerlerine düzenlediği hava saldırısını kınadı.

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, ortak bildiriyle İdlib saldırısını kınadı Açıklaması, System.String[]

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, ortak bildiriyle, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının Türk askerlerine düzenlediği hava saldırısını kınadı.

Bildiride, AK Parti adına Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP adına Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP adına Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti adına Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın imzası yer aldı.

Ortak bildiride, şunlar kaydedildi:

"Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait konvoya yapılan hain saldırıda 33 kahraman evladımız şehit edilmiş, 32 evladımız yaralanmıştır. Acımız büyüktür. Milletimizin başı sağ olsun.

Bu alçak ve menfur saldırıyı, millet iradesinin tecelligahı olan TBMM'deki imzası bulunan parti grupları olarak şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Askerlerimize yapılan saldırılara mukabele hakkımız mahfuz kalmak kaydıyla, bölgede yaşanan insani dramlara mani olmak için uluslararası hukukun desteklediği biçimde çözümün siyasi yöntemlerle olması gerektiğini ifade ediyoruz.

Kahraman Türk ordusunun, TBMM tarafından kendisine verilen görevleri her zaman olduğu gibi bundan sonra da üstün başarıyla gerçekleştireceğine olan inancımız tamdır.

TBMM olarak, bize emanet edilen demokratik temsil sorumluluğunu, parti politikalarına ilişkin farklılıklar saklı kalmak kaydıyla, yüksek idealler istikametindeki ortak bir anlayışla yerine getireceğimizi aziz milletimize ve dünya kamuoyuna bir kez daha bildiririz."

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, AK Parti, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:58 Kaynak: AA
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