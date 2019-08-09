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AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları ortak açıklamasından: "FETÖ elebaşı Gülen, terör...

1 saat önce

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları ortak açıklamasından: "FETÖ elebaşı Gülen, terör örgütünü ABD'den yönetmeyi sürdürmekte, DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin taktiklerini kullanarak sapkın görüşlerini yaymaya devam etmektedir.

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları ortak açıklamasından:
AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları ortak açıklamasından: "FETÖ elebaşı Gülen, terör örgütünü ABD'den yönetmeyi sürdürmekte, DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin taktiklerini kullanarak sapkın görüşlerini yaymaya devam etmektedir. FETÖ ve elebaşı Gülen'e karşı ABD makamlarının harekete geçmemesi, Türkiye ve ABD arasındaki güven ilişkisini olumsuz etkilemektedir. Bunun Türk toplumunda yol açtığı büyük tepkiyi TBMM'de grubu bulunan 4 parti olarak paylaşmaktayız"
Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:50 Kaynak: AA
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