AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları ortak açıklamasından: "FETÖ elebaşı Gülen, terör...
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AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları ortak açıklamasından: "FETÖ elebaşı Gülen, terör örgütünü ABD'den yönetmeyi sürdürmekte, DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin taktiklerini kullanarak sapkın görüşlerini yaymaya devam etmektedir.
AK Parti Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:50 Kaynak: AA
, CHP, MHP
ve İYİ Parti
TBMM grupları ortak açıklamasından: "FETÖ elebaşı Gülen, terör örgütünü ABD'den yönetmeyi sürdürmekte, DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin taktiklerini kullanarak sapkın görüşlerini yaymaya devam etmektedir. FETÖ ve elebaşı Gülen'e karşı ABD makamlarının harekete geçmemesi, Türkiye
ve ABD arasındaki güven ilişkisini olumsuz etkilemektedir. Bunun Türk toplumunda yol açtığı büyük tepkiyi TBMM'de grubu bulunan 4 parti olarak paylaşmaktayız"
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