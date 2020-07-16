AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları ortak bildiri yayınlayarak, Ermenistan'ın... - Son Dakika

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Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu

Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi

Yaklaşık 7 bin yılda bir defa görünen kuyruklu yıldız, Türkiye semalarından izlendi