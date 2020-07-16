AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları ortak bildiri yayınlayarak, Ermenistan'ın... - Son Dakika

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları ortak bildiri yayınlayarak, Ermenistan'ın...
AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları ortak bildiri yayınlayarak, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 22:31 Kaynak: AA
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