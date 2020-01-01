AK Parti, CHP ve MHP'li vekiller 4 kişinin hayatını kaybettiği binada incelemelerde bulundu - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ve AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Altındağ'da sabah saatlerinde çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği binada incelemelerde bulundu.



Altındağ'da sabah saatlerinde 4 katlı bir binada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi de yaralanmıştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ve AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. AK Partili Yıldız, yangında hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Haber aldıktan sonra tüm teşkilat ve milletvekilleriyle birlikte yaralıları ziyaret ettiklerini ifade eden Yıldız, "Biz olayı haber alır almaz gerek Altındağ Belediye Başkanı, gerek bütün teşkilatlarımız, vekiller bir şekilde haber almaya gayret ettik. Bize gelen ilk bilgi üç ayrı hastanede yaralıların bulunduğu üzerineydi ve 4 vatandaşımızı kaybettiğimizin haberini aldık. Biz hemen yaralılarımızı ziyarete koştuk. Ben evvela Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesindeydim. Orada bir yaralı teyzemizle görüştüm. Kendisi bana eşinden haber alamadığını, eşinin dumanların içinde kaybolduğunu söylemişti. Ne yazık ki ben buraya geldiğimde eşini kaybettiğimiz bilgisini aldım. Teyzemizin henüz haberi yoktu. Amcamız da buradaki gençleri kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetmiş. Pek çok açıdan üzüntü verici bir hadise. Yeni yıla böyle bir başlangıç yapmak hepimizi üzdü. Bazı vatandaşlarımız da dumandan etkilenmiş. Dumandan etkilenen 2 vatandaşımızı da gördük. Onlara da ilgili tetkikler yapıldıktan sonra taburcu olma işlemleri yapılacaktı. Bir diğer bilgi ise İbn-i Sina Hastanesinde hastamızın bulunduğuna dair. Onları da inşallah peyderpey ziyaret edeceğiz. İlk malumatlarım bu şekilde" dedi.



Hayati tehlikesi olan yaralının bulunmadığını söyleyen Yıldız, "Bildiğim kadarıyla öyle bir şey yok. Bilgi almayı sürdürüyorum. Bu esnada da gelip buradan bilgi alalım dedik. Akabinde devam edeceğiz. Çok üzgünüz, başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.



"Yanıklar kemiklere kadar inmiş"



Binada incelemelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da, Adli Tıp Merkezinin tüm personeliyle çalıştığını belirterek, hayatlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Kaya, "Ankara'nın, ülkemizin ve vatandaşlarımızın başı sağolsun. Hastanedeki yaralıların yanından geliyoruz. Yaralılardan birinin durumu iyi. Ağır yanık olan kadın arkadaşın Gülhane Yanık Merkezine sevkini yaptırdık. Tehlikeli bir yanık. Adli Tıptaki çalışmalar başladı. Birinin kimlik tespiti yapıldı. Kimlik tespiti yapılan birazdan ailesine teslim edilecek. Diğer iki kaybettiğimiz canımızın yanıkları kemiklere kadar inmişse de bugün DNA testi yapılarak ikisi de aileye teslim edilecek. Dördüncü kişiyi hastanede kaybettik. Hastanede ölüm tutanağı düzenlendikten sonra Adli Tıpa teslim edilecek. Adli Tıp, kimlik tespiti yaptıktan sonra o da aileye teslim edecek. Bugün tüm Adli Tıp çalışanları görev başındalar. Muhtemeldir ki bir kısım cenazeler kaldırılabilir, bir kısmı da yarın kaldırılacaktır" şeklinde konuştu.



"Gençlere yardım etmek isteyen Rahmi Bey hayatını kaybetmiş"



MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, bina sakinleriyle görüşerek, ailelere taziyede bulundu. Durmaz, "Sezer Bey bizim 'TÜRK GÜN' gazetesinin yazarı, Rahmi Bey de kendisinin amcası. Yangın olayını hissedince etraftan komşuların da ikazlarıyla yardım etmek istemiş. Gençlere yardım etmek istediği sırada da hayatını kaybetmiş. Eşi de şu anda yüzde 40 oranında yanıkla hastanede. Gerekli müdahaleler yapılıyor. Rabbim acil şifalar versin" diye konuştu. - ANKARA