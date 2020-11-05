AK Parti Çiçekdağı İlçe Başkanlığına atama - Son Dakika

AK Parti Çiçekdağı İlçe Başkanlığı görevine Hilmi Taş atandı.
AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Çiçekdağı İlçe Başkanı Hüseyin Keskin'in istifasının ardından Genel Merkezde değerlendirme yapıldı.
Temayül yoklamasından sonra Genel Merkeze çağrılan mevcut yönetimdeki 3 partili ile görüşme gerçekleştirildi.
Yapılan değerlendirmenin ardından Hilmi Taş, AK Parti Çiçekdağı İlçe Başkanı olarak atandı.
- Kaynak: AA
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