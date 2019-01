AK Parti Cide İlçe Başkanlığına Mustafa Aygen Getirildi

AK Parti Genel Merkezi tarafından AK Parti Cide İlçe Başkanlığına Mustafa Aygen getirildi. Aygen, Cide'de hizmetlerin devam etmesi için AK Belediyeciliğinde de devam etmesi gerektiğini söyledi.



İstifa eden Hüseyin Ergün'ün yerine AK Parti Genel Merkezin yaptığı temayül yoklaması sonrası görevlendirilen Mustafa Aygen, düzenlediği basın toplantısında görevinden ayrılan eski ilçe başkanı Hüseyin Ergün'e şimdiye kadarki hizmetleri için teşekkür etti.



Hüseyin Ergün'ün unutulmayacak ve inkar edilemeyecek hizmetlerinin olduğunun altını çizen Başkan Aygen, "Öncelikle eski başkanımız Hüseyin Ergün'e şimdiye kadarki yapmış olduğu çalışmalar için teşekkür ediyoruz. Gönül isterdi ki süreç bu aşamaya gelmesin. Kendisinin partimiz üzerinde unutulmayacak ve inkar edilemeyecek büyük emeği ve hizmetleri vardır. Ama bu bir hizmet yarışıdır şimdi biz daha iyisini yapmak için bayrağı kendisinden devraldık ve elimizden gelen en yoğun çabayla hizmet yarışını sürdüreceğiz" dedi.



"Küskünlük yok"



Aday adaylığı sürecinde oluşan kırgınlıkları bildiklerini ifade eden Aygen, Cide'de küskünlüğe yer olmadığını belirtti. Aygen, "Aday adaylığı süresi içinde partimizde küskün olanlar var. Yeni yönetimimizle beraber ilk işimiz bu birliği tekrar sağlamak olacaktır. Her seçim döneminde olduğu gibi aday adaylığı süresi içinde bu tür kırgınlıklar oluşabiliyor. Ama herkes bu konuda fedakarlık yapıp, bizler yine güçlü bir birlikteliği sağlayarak, önümüzdeki seçimlere tek yürek olarak gireceğimize benim inancım tamdır" diye konuştu.



"Bu göreve gelmem benim için onurdur"



Göreve gelmesinde katkı sunan teşkilat mensuplarına teşekkür eden Mustafa Aygen, genç ve dinamik bir yönetim anlayışı ile Cide için çalışacaklarını ifade etti.



Aygen, "Bugün bu göreve gelmiş olmam için destek veren tüm teşkilat üyelerine teşekkür ederim. Bana böyle bir görev verilmesi benim için bir onurdur. İnanın böyle bir çaba içinde hiçbir zaman olmadım. Yapılan temayül yoklamasında ismimi yazarak benim bu görevi almama vesile olan tüm teşkilat üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum. Görev tebliği için partimizin Belediye Meclis Üyesi değerli büyüğüm Mevlüt Çelik ağabeyim ile beni Ankara'ya Genel Merkeze davet ettiler. Burada görev şahsıma tebliğ edildi. Ben burada mensubu olmaktan onur duyduğum AK Parti'mizin, genç olmamızdan dolayı benim ön plana çıkarak seçildiğimi düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız ve partimizin Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, siyasette gençlerin ön plana çıkması gerektiğini her defasında söylüyor. Ben ve yönetimim yapacağımız çalışmalarımızla bunu ortaya koyarak, bize güvenenleri şaşırtmadığımızı göstereceğiz" şeklinde konuştu.



"1 Nisan'da kimse bize gelmedi demeyecek"



AK Partinin tekrar Cide'de kazanması için çalışacaklarını vurgulayan Başkan Aygen, "Önümüzde ülke genelinin kaderini etkileyecek önemli bir seçime hazırlanıyoruz. Önümüzde iki ay gibi bir süre var ama biz gerek işimize, gerek ailemize, gerekse uykumuza ayıracağımız zamanımızdan feragat ederek çalışacağız. İlçemizde ziyaret edilmedik ev, sıkılmadık el bırakmayarak partimizin amacı ve çalışmalarını anlatacağız. 1 Nisan sabahı hiç kimse diyemez ki bana gelmediler. Biz gerek partimizde aday-adaylığı konusunda ki küskünlere, gerekse diğer partilere gönül vermiş olan hemşehrilerimize ulaşıp neden AK Partinin tekrar Cide'de kazanması gerektiğini usanmadan anlatacağız" ifadelerini kullandı.



"Herkes AK Partili ve biz AK Partiden oy almaya çalışıyoruz"



Kişisel kırgınlıkları partiye mal etmenin yanlış ve AK Partiye zarar verdiğini söyleyen Aygen, "Herkes AK Partili ve biz AK Partiden oy almaya çalışıyoruz" dedi. Aygen, şunları söyledi, "Geldiğimiz süreçte en dikkatimi çeken konu burada çoğunluk AK Partili ve bizim şuan ki çabamız yine AK Partiliden oy almaya çalışıyor olmamız. Herkes AK Partili ama iki partili birbiriyle kişisel sorunları yüzünde konuşmuyor. Bu çok değişik bir durum ve bazı şahsi durumları kırgınlıkları partiye mal etmenin çok yanlış olduğunu düşünüyorum. ve biz bunun yanlış olduğunu usanmadan bıkmadan insanlarımıza söyleyeceğiz. Yaşımızın da genç olması bize avantaj olduğunu düşünüyorum. Gittiğimiz herkese bir kardeşi bir evladı gibi partimizin çalışmalarını anlatabileceğiz. ve biz yüzde 70 ile kazandığımızı bilsek bile tüm herkese ulaşacağız"



"Cide'de hizmet için AK Belediyecilik devam etmeli"



CHP belediyeciliğinde personelin maaşını bile alamadığını hatırlatan Mustafa Aygen, belediyenin AK Partiden gitmesi durumunda ilçenin de geri gideceğini ifade etti.



Şu an AK Parti'nin ülke genelinde iktidar olduğunu ve Cide'de belediyenin arkasında iktidar gücü olmazsa başarılı olma şansının bulunmadığını ifade eden Aygen, "Bunu herkesin görmesi gerektiğini düşünüyorum. Tozpembe yalanlarla kimse halkımızı kandırmaya kalmasın. Bu lafımı yadırgayanlar ilçemizin önceki partilerdeki dönemlerine bakarak ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklardır. Cide'nin ileri gitmesi için kesinlikle AK Partide olması gerekir, Başkanımız Sayın Nejdet Demir'in de yaptıkları ortadadır. Ama insanlar çok çabuk unutuyor maalesef. Cide'nin 15 yıl önce geriye dönüp baktığımızda maaş veremeyen bir belediye vardı. Ama bugün baktığımızda esnaflarımız belediye personeli bizden alışveriş yapsın diye bakıyor. Çünkü belediye çalışanlarının gününde maaşları yatıyor. Ama biz burada CHP belediyesi olduğunda 4 ay maaşlarını veremediğini biliyoruz. Belediye personelinin bayramlarda 3-4 aylık maaşları içeride dururken 30 Lira para verip başka paramız yok dediğini biliyoruz. Herkesin şapkasını önüne koyarak, ona göre iyi karar vermesi lazım" dedi.



"Çalışacağız kazanacağız, kazanacağız çalışacağız"



Genç bir yönetim oluşturarak çok çalışıp Cide'yi çok daha iyi bir noktaya taşıyacaklarını söyleyen Başkan Mustafa Aygen, "Önce kazanacağız ama sonrasında çok çalışacağız" dedi. Aygen, "Genelde siyasette bir algı vardır ve seçmen hep şunu söyler, 'seçim geldi çalışıyorlar' biz artık bunu kıracağız. AK Parti siyaseti gençleşiyor. Özellikle Cide'de daha da gençleşiyor. Bizleri bunu Gençlik ve Kadın Kollarımız olarak sağladık. Yeni oluşacak yönetimimizde genç ve dinamik bir yönetim oluşturacağız ve hep sahada olacağız. Tüm samimiyetimle söylüyorum ki, bir an önce seçim bitsin biz daha fazla çalışalım. Beni tanıyanlar iyi bilir, gerek ticari hayatımda gerek bireysel ilişkilerde benim için verdiği sözü tutmadı diyemez. Yapacağımız işin sözünü verir, söz verdiğimizi de sonucu ne olursa olsun yapacağımızı herkesin bilmesini isterim. Son olarak şunu söylemek isterim, biz Cide AK Parti Teşkilatlanması olarak 'Çalışacağız kazanacağız, kazanacağız çalışacağız' bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu. - KASTAMONU

