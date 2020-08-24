AK Parti Çine İlçe Başkanı Cemal Çakır, yeniden seçildi - Son Dakika

AK Parti Çine İlçe Başkanı Cemal Çakır, görevine yeniden seçildi.

Kuvayi Milliye Parkı'ndaki ilçe başkanlığının 7. olağan kongresine, TBMM KİT Komisyon Başkanı AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ve partililer katıldı.

Tek liste ile gidilen seçimde Çakır, yeniden göreve getirildi.

Kongrede konuşan Mustafa Savaş, Aydın'a yapılan hizmetleri hatırlatarak, "İkizdere Barajı, Karacasu Barajı, devlet hastaneleri, yollar, 150 yıllık hayal Adnan Menderes Barajı'nı yaptık. Kapalı sulama sistemini gerçekleştiriyoruz. Tabii bunlar görünmüyor. Bir borunun maliyeti 50 bin lira. Yapmaya devam edeceğiz. Biz milletin yanındayız, çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Başkanlığa seçilen Çakır ise Çine'de AK Parti hükümetleri döneminde yapılan yatırımlara değinerek, "Partimizin kuruluşundan bu yana Çine'de yükselen bir istatistik söz konusudur. Önceki dönem görev alan başkanlarımız ve ekipleri, bu davaya gönül veren ak gönüllülerin emeği ve katkısı tartışılmazdır. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.