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AK Parti Cizre eski İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen suikastla ilgili 26 kişi gözaltında - Son Dakika

AK Parti Cizre eski İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen suikastla ilgili 26 kişi gözaltında

11.12.2021 14:17

AK Parti Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in öldürülmesi olayıyla ilgili yürütülen operasyonlarda önemli gelişmeler yaşandı. Bugün gerçekleştirilen operasyon sonucunda PKK/ KCK terör örgütüyle bağlantısı olduğu belirtilen 26 kişi gözaltına alındı.

AK Parti Cizre eski İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili haklarında teşhis ve ihbarda bulunulan PKK/ KCK terör örgütünün şehir yapılanması YPS ve gençlik yapılanması DGH'ye yönelik, bugün sabah saatlerinde Şırnak İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince operasyon gerçekleştirildi.

ÖRGÜT PROPAGANDASI İÇEREN METARYALLERE EL KONULDU

Operasyonda; 26 şahıs gözaltına alındı, çok sayıda örgüt propagandası içeren döküman ve dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca HDP Cizre ilçe binasında yapılan aramada; terör örgütü propagandası içeren çok sayıda materyel ve malzemeye el konuldu.

İşte operasyon sırasında kaydedilen görüntüler:

AK Parti Cizre eski İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 26 gözaltı
AK Parti Cizre eski İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 26 gözaltı
AK Parti Cizre eski İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 26 gözaltı
AK Parti Cizre eski İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 26 gözaltı
AK Parti Cizre eski İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen suikastla ilgili 26 kişi gözaltında

AK Parti, Hisarcık, Terör, Cizre, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa AK Parti Cizre eski İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen suikastla ilgili 26 kişi gözaltında - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Cizre eski İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen suikastla ilgili 26 kişi gözaltında - Son Dakika
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