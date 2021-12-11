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AK Parti Cizre eski ilçe başkanının kardeşinin öldürülmesi ile ilgili 26 gözaltı - Son Dakika

AK Parti Cizre eski ilçe başkanının kardeşinin öldürülmesi ile ilgili 26 gözaltı

11.12.2021 12:51
AK Parti Cizre eski ilçe başkanının kardeşinin öldürülmesi ile ilgili 26 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili PKK/KCK terör örgütünün şehir ve gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili PKK/KCK terör örgütünün şehir ve gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "AK Parti Cizre eski ilçe başkanının kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili haklarında teşhis ve ihbarda bulunulan PKK/KCK terör örgütünün şehir yapılanması YPS ve gençlik yapılanması DGH'ye yönelik, bugün sabah saatlerinde Şırnak İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 26 şahıs gözaltına alındı, çok sayıda örgüt propagandası içeren doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca HDP Cizre ilçe binasında yapılan aramada terör örgütü propagandası içeren çok sayıda materyal ve malzemeye el konuldu" denildi.

BAKAN SOYLU, HDP'Yİ İŞARET ETMİŞTİ

Şırnak'ın Cizre ilçesinde AK Parti eski Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman aşiretinin lideri Tahir Güven (67) uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'de bütçe görüşmelerinde, "Şırnak Cizre'de bir katliam oldu. İlçe başkanımızın kardeşi olan Tahir Güven, gece yarısı bir komplo ile öldürüldü. Kim öldürdü, niye öldürdü? Pusu kuran Mehmet Miraç Dinç'i, bu sabah HDP milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakaladık" açıklamasında bulunmuştu.


AK Parti Cizre eski ilçe başkanının kardeşinin öldürülmesi ile ilgili 26 gözaltı
AK Parti Cizre eski ilçe başkanının kardeşinin öldürülmesi ile ilgili 26 gözaltı
AK Parti Cizre eski ilçe başkanının kardeşinin öldürülmesi ile ilgili 26 gözaltı
AK Parti Cizre eski ilçe başkanının kardeşinin öldürülmesi ile ilgili 26 gözaltı

Cihan Güven, AK Parti, Hisarcık, Cizre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK Parti Cizre eski ilçe başkanının kardeşinin öldürülmesi ile ilgili 26 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Cizre eski ilçe başkanının kardeşinin öldürülmesi ile ilgili 26 gözaltı - Son Dakika
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