AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Keskin bayram ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika

AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Mustafa Keskin, Kurban Bayramı dolayısıyla çeşitli bayram ziyaretleri gerçekleştirdiğini söyledi.

Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda ilçe başkanlığı olarak ziyaretler ve bayramlaşma programları tertiplediklerini belirtti.

İlçedeki partililerle parti binasında düzenlenen bayramlaşma programında bir araya geldiklerini ifade eden Keskin, kamu kurum ve kuruluşları ile bayramda da çalışmaya devam eden kurumları ziyaret ettiklerini kaydetti.

Keskin, teşkilat mensuplarıyla bayramlaşma programında sohbet ettiklerini ve herkesi dinlemeye çalıştığını anlatarak, "Kurban Bayramı'nda teşkilat mensuplarımız ile bir araya gelerek bayramlaştık. 1 Temmuz itibarıyla alınan kararlar doğrultusunda, kontrollü normalleşme kuralları ile yaptığımız programda herkesle sohbet etme imkanı bulduk." dedi.

Kurban Bayramı'nda görevlerine devam eden polis ve jandarma görevlilerini de ziyaret ettiklerini belirten Keskin, "Bayram dolayısıyla karakollarda görevli polis personelimizi, jandarma komutanlığı görevlilerimizi ziyaret ederek bayramlarını kutladık. Onlarla beraber olduğumuzu bir kez daha bildirdik. Bunların yanında bölge trafik istasyon amirliği görevlilerini de görev alanlarında ziyaret ederek bayramlaştık. Bayramlaşma programlarımız devam ediyor." diye konuştu.