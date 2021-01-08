AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Keskin, esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi - Son Dakika

AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Mustafa Keskin ve beraberindekiler, taksi durakları ve semt pazarlarını ziyaret ederek vatandaşlara maske dağıttı.

Keskin ve parti yöneticileri, ilk önce taksi duraklarını ziyaret ederek maske dağıttı ve esnafın sorunlarını dinledi.

Daha sonra ilçedeki semt pazarlarını ziyaret eden Keskin ve beraberindekiler, pazar esnafının sorunlarını dinledi ve bir süre sohbet etti.

Vatandaşlara ve esnafa maske de dağıtan Keskin, herkesin pandemi sürecinde biraz daha sabır ve gayret içerisinde olması gerektiğini söyledi.

Keskin, şöyle konuştu:

"Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgın hastalıkla mücadele ediyoruz. Alınan tedbirlere son derece ciddi yaklaşmalı ve kararlar gereği hareket etmeliyiz. Herkesten biraz daha sabır ve gayret istiyoruz. Bu manada ilçe başkanlığı olarak bir takım ziyaretler yapıyor ve bu ziyaretlerde halkın, esnafın sorunlarını dinleyerek çözüm üretmeye çalışıyoruz."