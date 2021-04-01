AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Keskin ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Mustafa Keskin ziyaretlerini sürdürüyor.
Keskin ve beraberindekiler Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı'yı ziyaret etti.
Kaymakam Sarılı, Keskin ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
AK Parti heyeti daha sonra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları ziyaretlerine devam etti.
Keskin, yaptığı açıklamada devamlı sahada olduklarını ve ziyaretler yaptıklarını ifade etti.
Kaynak: AA
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