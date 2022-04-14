AK Parti Çorlu İlçe Başkanlığı iftar programı düzenledi - Son Dakika

AK Parti Çorlu İlçe Başkanlığınca düzenlenen iftar programları devam ediyor.

Bülent Ecevit Bulvarı'ndaki kapalı pazar alanında düzenlenen iftar programında ilçe sakinleri birlikte oruç açtı.

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Keskin, yaptığı açıklamada, gönül sofralarını bu hafta da salı pazarında kurduklarını söyledi.

Halk ile iftar sofrasında bir araya gelmekten memnun olduklarını belirten Keskin, "AK Parti İlçe Başkanlığı olarak iftar programlarımız devam ediyor. Bu kapsamda kıymetli hemşehrilerimizle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hayra vesile olan, maddi ve manevi destekleriyle yanımızda olan tüm gönül dostlarımıza ve teşkilat mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Programa AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan da katıldı.