AK Parti Çorlu Kadın Kolları Başkanı Yılmaz Oldu
1 saat önce
AK Parti Çorlu İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı Vijdan Yılmaz oldu.
AK Parti Çorlu
İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı Vijdan Yılmaz oldu.
AK Parti Tekirdağ
Çorlu İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanlığı görevine Vijdan Yılmaz getirildi. AK Parti Genel Merkez
Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam
'ın olurlarıyla göreve getirilen Yılmaz yeni görevine başladı.
AK Parti Çorlu Kadın Kolları Başkanlığına Vijdan Yılmaz'ın atandığını aktaran AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Yavuz Uylaş da Yılmaz'a yeni görevinde başarılar diledi. - TEKİRDAĞ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:38 Kaynak: İHA
İzmir Adaylarına CHP'li Vekilden Sert Tepki: Yok Yok Yok!
8 Aylık Hamile Kadın, Kendini Tavana Asarak İntihar Etti
Akli Dengesi Yerinde Olmaya Şahıs, Ters Park Edilen Aracı Ateşe Verdi
Hırsızlık Şüphelisi Kadınlardan Kendilerini Görüntüleyen Gazetecilere İlginç Sözler: Sen Hala Ölmedin mi?