Son Dakika Haberleri: AK Parti Çorlu Kadın Kolları Başkanı Yılmaz Oldu

AK Parti Çorlu Kadın Kolları Başkanı Yılmaz Oldu

1 saat önce

AK Parti Çorlu İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı Vijdan Yılmaz oldu.

AK Parti Çorlu Kadın Kolları Başkanı Yılmaz Oldu, System.String[]
AK Parti Çorlu İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı Vijdan Yılmaz oldu.

AK Parti Tekirdağ Çorlu İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanlığı görevine Vijdan Yılmaz getirildi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın olurlarıyla göreve getirilen Yılmaz yeni görevine başladı.

AK Parti Çorlu Kadın Kolları Başkanlığına Vijdan Yılmaz'ın atandığını aktaran AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Yavuz Uylaş da Yılmaz'a yeni görevinde başarılar diledi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:38 Kaynak: İHA

Lütfiye Selva Çam, Tekirdağ, Çorlu, Güncel
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