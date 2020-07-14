AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı; "15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız" - Son Dakika

AK Parti Çorum il Teşkilatı, haftalık olağan il yönetim kurulu toplantısını İl Başkanı Yusuf Ahlatcı başkanlığında gerçekleştirdi.



Şehrin genel durumu ile ilgili bilgi alışverişinde bulunulan toplantıda, ayrıca Ayasafya camisinin ibadete açılması ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yapılacak olan etkinlikler ele alındı.



Ayasofya'nın eskiden olduğu gibi camiye çevrilmesi konusu toplantıda da gündeme geldi. Ayasofya'nın cami olarak hizmet vermesi konusunda Fatih Sultan Mehmet'in vasiyetinin de bulunduğu hatırlatan Ahlatcı, "Ayasofya'nın ibadete açılması konusu daha önce gündeme geldiğinde "Önce diğer camileri dolduralım" diye yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kez "Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması konusunda bir çalışma yapın, getirin" demiştir" dedi.



Erdoğan'ın, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması konusuna sıcak yaklaşmasında birkaç nedenin etkili olduğu, İstanbul'un fethinin 567'nci yıldönümü nedeniyle Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okutulmasının her siyasi partiden vatandaşlar tarafından destek gördüğünü ifade eden Ahlatcı, "Yunanistan Ayasofya'da Kuran-ı Kerim okunmasından aşırı derecede rahatsız olmuştu. Ayasofya'nın Türkiye Cumhuriyeti topraklarında olması nedeniyle hükümranlık haklarımıza karşı sergilenen bir tutumun kabul edilemez olduğunu göstermek istiyorduk. Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması konusu, böylece gündeme girmiş oldu" diye konuştu.



Toplantıda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hazırlık çalışmaları ve bu kapsamda gerçekleştirilecek etkinlikleri de ele aldıklarını kaydeden Ahlatcı, "15 Temmuz 2016 tarifinde terör örgütü FETÖ menfur bir darbe girişiminde bulunmuştu. Bu darbe girişimi vatanımızı, devletimizi milletimizin bölünmez bütünlüğüne bayrağımıza, inanç değerlerimize karşı bir saldırıydı. Bu saldırı Cumhurbaşkanımızın çağrıları ile milletimizin meydanları, yolları doldurması, cesareti ve veraseti ile güvenlik birimlerimizin karşı mücadelesi ile geri püskürtüldü. Şer odaklarının planları başlarına yıkıldı. 4. yıl etkinlikleri Cumhurbaşkanlığımızın İletişim Daire Başkanlığı koordinesinde illerde vali ve kaymakamlarımızın koordinesinde anma etkinlikleri düzenlenecektir. Biz de Çorum ilimizde hem 15 Temmuz gününü hem de öncesini çeşitli faaliyetler ve anma etkinlikleri ile icra edeceğiz. 81 ilimizde olduğu gibi Çorum ilimizde de vatandaşlarımız Cumhurbaşkanımızın çağrılarına karşı gerekli adımları atmış, gereken karşı duruşu ortaya koymuş ve yoğun bir mücadele vermiştir" şeklinde konuştu.



15 Temmuz gibi, daha öncesinde Çanakkale, Kurtuluş savaşı gibi mücadeleleri yeni nesillerin bilmesi gerektiğini savunan Ahlatcı, O yüzden 15 Temmuzu unutmadık unutturmayacağız" ifadelerini kullandı. - ÇORUM