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AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı: "Bunların halkçılığı da, milliyetçiliği de dillerinde dolgu malzemesi, slogandan öte geçmiyor. - Son Dakika

AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı: "Bunların halkçılığı da, milliyetçiliği de dillerinde dolgu malzemesi, slogandan öte geçmiyor.

16.06.2021 15:02
AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı:

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, muhalefeti eleştirerek "Bunların halkçılığı da, milliyetçiliği de dillerinde dolgu malzemesi, slogandan öte geçmiyor.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, muhalefeti eleştirerek "Bunların halkçılığı da, milliyetçiliği de dillerinde dolgu malzemesi, slogandan öte geçmiyor. Biz slogan atmıyor hizmet üretiyoruz" dedi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Sungurlu İlçe Teşkilatını ziyaret etti. AK Parti Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Metin Özsarı ile birlikte parti binasında bir istişare toplantısı düzenleyen Ahlatcı, parti çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları vererek partililerden birbiriyle kol kola vererek kenetlenmeleri için çağrıda bulunan Ahlatcı, "Bizler faniyiz. Makamlar gelip geçici. Aslolan bu hak davası. Bölgemize baktığınızda her tarafta istikrarsızlık var. Hem dünyada hem bölgemizde Türkiye'nin güçlü olması istenmiyor. Türkiye'ye karşı sürekli oyunlar, tuzaklar kuruluyor. Birileri tilki ile plan yapıyor, kurtla avlanıyor koyunla da oturup ağlamaya çalışıyor. Böyle bir iki yüzlü siyasete karşı sadece halkını, milletini ve devletini düşünen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkarak, kenetlenmemiz gerekiyor. Bugüne kadar başımızı dik tutan Cumhurbaşkanımızı 2023 seçimlerinde tekrar seçerek cumhurbaşkanı yapmamız gerekiyor" dedi.

Türkiye'nin geleceğini düşündüklerini dile getiren Ahlatcı, "Sizler AK Parti'nin sadece öncü ve kahraman mensupları değilsiniz. Aynı zamanda Türkiye sevdalılarısınız. Türkiye'de istikrar bozulmasın, Türkiye yeniden krizleri kaosları yaşamasın. Türkiye etkin ve saygın bir ülke olmaya devam etsin. Türkiye yeniden alan el değil, veren el olsun istiyorsunuz. Sizler Türkiye namerde muhtaç olmasın diye çalışıyorsunuz. O açıdan sizler Türkiye sevdalılarısınız. Biz Türkiye'nin geleceğini düşünüyoruz. Yeni Türkiye'yi inşa etmeyi düşünüyoruz. Biz istiyoruz çocuklarımızın geçmişte yaşanılan sorunlarını yaşamasını istemiyoruz. Anayasa kitapçıklarının yol açtığı krizleri, 500 milyon dolar kredi verir mi? diye IMF'ye yada Dünya Bankası'na el açtığımız günleri unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

Muhalefet partilerini de eleştiren Ahlatcı, "Cumhurbaşkanımız ve cumhur ittifakına karşı birbirine benzemeyenler bir araya gelmiş. Dışarıdan bir güç el ele vereceksiniz beraber gözükeceksiniz diyor. Bunlarda denileni yapıyorlar. Böyle bir siyasi yapının Türkiye'nin geleceğine dair projesi de yoktur. Yalan siyasetiyle milletin aklını çelmeye çalışıyorlar. Bunların halkçılığı da milliyetçiliği de sandığa kadar. Halkçılık ve milliyetçilik bunların dilinde dolgu malzemesi, slogandan öte geçmiyor" şeklinde konuştu. - ÇORUM

AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı: Bunların halkçılığı da, milliyetçiliği de dillerinde dolgu malzemesi, slogandan öte geçmiyor.
AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı: Bunların halkçılığı da, milliyetçiliği de dillerinde dolgu malzemesi, slogandan öte geçmiyor.
AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı: Bunların halkçılığı da, milliyetçiliği de dillerinde dolgu malzemesi, slogandan öte geçmiyor.

AK Parti, Türkiye, Slogan, Çorum, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı: 'Bunların halkçılığı da, milliyetçiliği de dillerinde dolgu malzemesi, slogandan öte geçmiyor. - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı: "Bunların halkçılığı da, milliyetçiliği de dillerinde dolgu malzemesi, slogandan öte geçmiyor. - Son Dakika
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