AK Parti Çorum İl Başkanı Karadağ, Görevinden İstifa Etti

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, düzenlediği basın toplantısında, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, düzenlediği basın toplantısında, görevinden istifa ettiğini açıkladı.



AK Parti Çorum İl Başkanlığı görevinde 3 yıldır bulunan ve 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde belediye başkanı adayı gösterilmesi beklenen Mehmet Karadağ, basın toplantısı düzenledi. Çorum Belediye Başkanlığı için aday belirlenmesi sürecinde, kendisine kumpas kurulduğunu iddia eden Karadağ, hukuki yollara başvurduğunu söyledi. - Çorum

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Kendisine Kumpas Kurulduğunu İddia Ederek İstifa Etti

BBP İstanbul İl Başkanı: BBP, Cumhur İttifakı'nın Üvey Evladı Muamelesi Görmüştür

Bankada Parası Kalmayan Ronaldinho'ya Yurt Dışına Çıkış Yasağı

Meteorolojiden Sonra AKOM da İstanbul'a Şiddetli Kar Uyarısı Yaptı