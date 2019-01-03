Son Dakika Haberleri: AK Parti Çorum İl Başkanı Karadağ, Görevinden İstifa Etti

AK Parti Çorum İl Başkanı Karadağ, Görevinden İstifa Etti

1 saat önce

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, düzenlediği basın toplantısında, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

AK Parti Çorum İl Başkanı Karadağ, Görevinden İstifa Etti, System.String[]
AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, düzenlediği basın toplantısında, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

AK Parti Çorum İl Başkanlığı görevinde 3 yıldır bulunan ve 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde belediye başkanı adayı gösterilmesi beklenen Mehmet Karadağ, basın toplantısı düzenledi. Çorum Belediye Başkanlığı için aday belirlenmesi sürecinde, kendisine kumpas kurulduğunu iddia eden Karadağ, hukuki yollara başvurduğunu söyledi. - Çorum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:58 Kaynak: DHA

Mehmet Karadağ, Karadağ, Çorum, Politika
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