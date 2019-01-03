AK Parti Çorum İl Başkanı Karadağ görevinden istifa etti
1 saat önce
Mehmet Karadağ, "Siyasi kumpas ya da şantaj diye adlandırılabilecek bir süreçle karşı karşıya kaldık.
Mehmet Karadağ
, "Siyasi kumpas ya da şantaj diye adlandırılabilecek bir süreçle karşı karşıya kaldık. Bunları Allah'a havale ediyorum." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:00
AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Kendisine Kumpas Kurulduğunu İddia Ederek İstifa Etti
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