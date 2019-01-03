Son Dakika Haberleri: AK Parti Çorum İl Başkanı Karadağ görevinden istifa etti

AK Parti Çorum İl Başkanı Karadağ görevinden istifa etti

1 saat önce

Mehmet Karadağ, "Siyasi kumpas ya da şantaj diye adlandırılabilecek bir süreçle karşı karşıya kaldık.

AK Parti Çorum İl Başkanı Karadağ görevinden istifa etti, System.String[]
Mehmet Karadağ, "Siyasi kumpas ya da şantaj diye adlandırılabilecek bir süreçle karşı karşıya kaldık. Bunları Allah'a havale ediyorum." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:00 

Ekonomi
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