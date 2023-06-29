AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay'ı darbedip gasp teşebbüsünde bulunan sanıkların yakınları gözaltına alındı - Son Dakika
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AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay'ı darbedip gasp teşebbüsünde bulunan sanıkların yakınları gözaltına alındı

AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay'ı darbedip gasp teşebbüsünde bulunan sanıkların yakınları gözaltına alındı

30.06.2023 12:24

AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay'ı darbedip gasp teşebbüsünde bulundukları iddiasıyla hapis cezasına çarptırılan 5 kişinin yakınları, bayramlaşma töreninde taşkınlık yapınca gözaltına alındı. Polis ekipleri, sanık yakınlarının alana girmeye çalışmasını engellemek için müdahale etti ve 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kadın ve 1 erkek şu anda polis merkezinde işlemleri devam ediyor.

AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay'ı darbedip gasp teşebbüsünde bulundukları iddiasıyla hapis cezasına çarptırılan sanıkların 6 yakını, bayramlaşmada taşkınlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

AK Partili başkanı darbeden sanıkların 6 yakını bayramlaşmada taşkınlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı

VALİ VE BELEDİYE BAŞKANIYLA GÖRÜŞMEK İSTEDİLER

Günay'ı darbedip gasp teşebbüsünde bulundukları iddiasıyla hapis cezasına çarptırılan 5 kişinin yakınları, Kurban Bayramı dolayısıyla Çorum Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen bayramlaşmaya katılarak, Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Murat Günay ile görüşmek istedi. Polis ekiplerince alana alınmayan sanık yakınları, taşkınlık çıkardı.

AK Partili başkanı darbeden sanıkların 6 yakını bayramlaşmada taşkınlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı

6 KİŞİNİN POLİS MERKEZİNDEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Bunun üzerine alandan uzaklaşmaları için uyarılan ancak dikkate almayan sanık yakınlarından 6'sı, polis barikatını aşarak alana girmeye çalışınca gözaltına alındı. 5'i kadın 6 kişinin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

AK Partili başkanı darbeden sanıkların 6 yakını bayramlaşmada taşkınlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı

NE OLMUŞTU?

AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, 29 Mart'ta otoparktaki aracına doğru giderken Valilik ek bina yanındaki alanda saldırıya uğramıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili tutuklu yargılanan sanıklar Z.O, F.Y. ve H.T. 22 Haziran'daki Çorum Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada 5 yıl 6 ay, Ü.B. ve S.E. ise 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay'ı darbedip gasp teşebbüsünde bulunan sanıkların yakınları gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay'ı darbedip gasp teşebbüsünde bulunan sanıkların yakınları gözaltına alındı - Son Dakika
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