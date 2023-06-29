AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay'ı darbedip gasp teşebbüsünde bulunan sanıkların yakınları gözaltına alındı

AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay'ı darbedip gasp teşebbüsünde bulundukları iddiasıyla hapis cezasına çarptırılan sanıkların 6 yakını, bayramlaşmada taşkınlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

VALİ VE BELEDİYE BAŞKANIYLA GÖRÜŞMEK İSTEDİLER

Günay'ı darbedip gasp teşebbüsünde bulundukları iddiasıyla hapis cezasına çarptırılan 5 kişinin yakınları, Kurban Bayramı dolayısıyla Çorum Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen bayramlaşmaya katılarak, Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Murat Günay ile görüşmek istedi. Polis ekiplerince alana alınmayan sanık yakınları, taşkınlık çıkardı.

6 KİŞİNİN POLİS MERKEZİNDEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Bunun üzerine alandan uzaklaşmaları için uyarılan ancak dikkate almayan sanık yakınlarından 6'sı, polis barikatını aşarak alana girmeye çalışınca gözaltına alındı. 5'i kadın 6 kişinin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.