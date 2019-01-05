AK Parti Çorum İl Başkanlığında Temayül Yoklaması

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ'ın istifa etmesinin ardından yeni il başkanını belirlemek amacıyla temayül yoklaması yapıldı.

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ'ın istifa etmesinin ardından yeni il başkanını belirlemek amacıyla temayül yoklaması yapıldı.



AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik'in koordinatörlüğünde parti binasında gerçekleştirilen temayül yoklamasında partili yöneticiler, il başkanı görmek istedikleri kişiler için oy kullandı.



Çelik, basına kapalı gerçekleştirilen temayül yoklaması öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nin Türkiye için son derece önemli olduğunu belirterek, yeni seçilecek il başkanının Çorum'da seçim çalışmalarını yürüteceğini söyledi.



Eski il başkanı Mehmet Karadağ'a partiye sağladığı katkılardan ötürü teşekkür eden Çelik, şöyle konuştu:



"İl başkanımızın görevinden ayrılmasından sonra her ilde yaptığımız gibi teşkilatımızın, yeni il başkanımızın belirlenmesi sürecinde temayülünü almak üzere buradayız. İnşallah yeni belirleyeceğimiz il başkanımızla ülkemiz için çok önemli olan 31 Mart seçimlerine hazırlanacağız. Belediye başkan adayımızın çalışmaları devam ediyor. İnşallah yeni il başkanımızla birlikte bu süreci en iyi şekilde devam ettireceğiz. Temayülde illa aday olanlara oy kullanılacak diye bir durum söz konusu değil. Teşkilattaki arkadaşlarımız istediği şekilde oy kullanabilecek."



Toplantıya AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta ve partililer katıldı.

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