AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu; - Son Dakika

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu;

23.11.2020 17:54
AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu;, System.String[]

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, "Öğretmenlerimiz, irfan ordusunun neferleri olarak gelecek nesillerimizi yetiştirmekte, değerlerimizi yarınlara aktarmaktadır" dedi.

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, "Öğretmenlerimiz, irfan ordusunun neferleri olarak gelecek nesillerimizi yetiştirmekte, değerlerimizi yarınlara aktarmaktadır" dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan milletvekili Erol Kavuncu, "İlk emri 'Oku' olan bir inancın mensupları olan bizler; kalemin kılıçtan üstün tutulduğu, alimlerin peygamberlerin varisleri olarak görüldüğü bir medeniyetin mirasçılarıyız" ifadelerini kullandı.

Doğrudan milletin geleceği ve kaderiyle ilgili sorumluluğu omuzlayan öğretmenlerin yerini ve önemini içinden geçtiğimiz pandemi dönemi, uzaktan eğitim sürecinde, milletçe bir kez daha tecrübe ettiğimizi dile getiren Kavuncu, tarihe altın harflerle yazılmış her başarılı bireyin, madde ve mana büyüklüğünün arkasında olan öğretmenlerin yerinin, dünyamızdaki gelişmiş hiçbir teknolojik araçla dolduramadığını öğrendiklerini vurguladı.

Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi yetiştirirken, milli ve manevi değerlerimizin benimsetilmesi, nesilden nesile aktarılması hususunda, fedakarca görev ifa eden öğretmenlerin verdiği sıcaklığı, sevgiyi, şefkati, merhameti ve örnekliği insani olmayan hiçbir nesnenin veremeyeceğini yaşayarak öğrendiklerini dile getiren Kavuncu "İnşallah en kısa sürede gelecek yerli aşı müjdesiyle millet olarak bu illetten kurtulacak, öğrencilerimiz öğretmenlerine, öğretmenlerimiz de öğrencilerine kavuşacaktır. "Her şeyin başı eğitim" gerçeğinden hareketle tüm kadim medeniyetlerin varlığını sürdürebilmesi şüphesiz ki eğitime bağlıdır. Beşikte başlayıp mezarda son bulacak olan eğitim sürecine en çok katkısı olanlar da; ailede annelerimiz, okulda öğretmenlerimiz ve toplumda da alimlerimizdir. Bu nedenle medeniyetimizi ayakta tutacak olan bu üç ana unsura sıkı sıkıya bağlı kalmamız ve sahip çıkmamız elzemdir. "Zira; öğretmenliğin toplumda itibarsızlaştırılması, "gerçek beka meselemiz aile"nin yıkılması için "anneliğin değersizleştirilmesi", ilim ve fikir adamlarının sözünün dinlenmemesi, değer verilmemesi, bir medeniyetin sonunu getirecektir"" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; barışın ve adaletin sembolü olan güçlü Türkiye'nin, 3 kıtada etkin rol oynayarak mazlumlara merhamet, mağdurlara güç ulaştırdığını kaydeden Kavuncu, şunları kaydetti;

"Emin adımlarla 2023 hedefimize ilerlerken 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşabilmek için tek ihtiyacımız; geleceğin mimarı olacak nesilleri; medeniyet köklerimize sıkı sıkıya bağlı, imanlı, edepli, manevi değerlere saygılı, vatan sevgisi taşıyan ve vicdanlı insanlar olarak yetiştirmektir. Bir meşale gibi toplumları aydınlatan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Bir eğitimci olarak, başta görevi başında şehit olan öğretmenlerimiz olmak üzere ahirete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum" - ÇORUM

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu;

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu; - Son Dakika


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