Son Dakika Haberleri: AK Parti Çorum milletvekili Kavuncu'dan darp açıklaması
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AK Parti Çorum milletvekili Kavuncu'dan darp açıklaması

6 saat önce

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Cuma namazı çıkışında AK Parti eski Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ ile cami çıkışında tartıştığı iddiaları ile ilgili bir açıklama yaptı.

AK Parti Çorum milletvekili Kavuncu'dan darp açıklaması, System.String[]

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Cuma namazı çıkışında AK Parti eski Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ ile cami çıkışında tartıştığı iddiaları ile ilgili bir açıklama yaptı.


AK Parti milletkili Erol Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama da şu ifadelere yer verdi;


"Şahsımla ilgili bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada yapılan asılsız haberlerle ilgili kamuoyuna açıklama yapma gereği ortaya çıkmıştır. Bugün Cuma namazı çıkışında partimizin eski il Başkanlığı görevini yürütmüş olan Mehmet Karadağ ile tesadüfen karşılaşmamızın akabinde adı geçen şahıs tarafından şahsıma sözlü sataşmada bulunulmuş ve aramızda kısa bir sözlü münakaşa yaşanmıştır. Çarpıtılmış haber ve paylaşımlarda iddia edildiği gibi hiç bir şekilde karşılıklı fiili bir müdahale söz konusu olmamıştır. Konuyla ilgili olarak kıymetli kamuoyunu yanıltmaya yönelik yapılan her türlü yanlış ve yanlı paylaşımda bulunanlara yönelik yargı mercilerine başvuru yapılmıştır.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur" - ÇORUM

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Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 08:45 Kaynak: İHA
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