AK Parti Çorum milletvekili Oğuzhan Kaya; - Son Dakika

AK Parti Çorum milletvekili Oğuzhan Kaya;

AK Parti iktidarında TOKi tarafından ciddi bir konut alımının gerçekleştiğini belirten AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, İskilip ilçesine de TOKİ tarafından iki farklı bölgeye konut yapılacağını açıkladı.

AK Parti Çorum milletvekili Oğuzhan Kaya;, System.String[]

AK Parti iktidarında TOKi tarafından ciddi bir konut alımının gerçekleştiğini belirten AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, İskilip ilçesine de TOKİ tarafından iki farklı bölgeye konut yapılacağını açıkladı.

Milletvekili Oğuzhan Kaya, bir dizi ziyaretler ve incelemelerde bulunmak üzere İskilip ilçesine gitti. İlk olarak partisinin ilçe başkanlığını ziyaret eden Kaya, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kongrede AK Parti ilçe Başkanı olan Yusuf ve yönetimine başarılar diledi.

Ziyarette ilçeye yapılan ve devam eden yatırımlar hakkında bilgiler veren Kaya, Çorum-İskilip yolunun 2021'de tamamlanacağını söyledi.

İskilip'in en önemli sorunlarından birisi olan Çorum-İskilip yolu şantiyesini ziyaret ettiklerini hatırlatan Milletvekili Kaya, İskilipli hemşehrilerimizin Çorum'a kaliteli bir şekilde ulaşması, sağlıklı bir şekilde yolculuk etmesi için yolumuzu bu sene Harami'ye kadar sıcak asfaltını yapacağız. Gelecek yıl da İskilip'e kadar olan kısmını tamamlayacağız ve aynı zamanda Çorum girişini de Osmancık ve İskilip yolunu tek kavşakta birleştirip kentimize kazandıracağız" diye konuştu.

AK Parti ziyaretinin ardından ilçe pazarını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet eden Oğuzhan Kaya, daha sonra ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi.

Demokrasinin bir parçası olan muhtarların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra yanlarında olacaklarını dile getiren Kaya, muhtarlardan gelen talepleri dinledi.

Derekargın Göleti'nde de incelemelerde bulunan Milletvekili Kaya, "İskilip ekonomisine önemli bir katkı sağlayacak olan Derekargın Göleti'nde tarım sulama için çalışmalara başlıyoruz. 4 bin dönüm arazinin sulanması için ihale tamamlandı. 23 milyon liralık bir ihale. İskilip'e yıllık 5 milyonluk bir katkı sağlayacak. Sulu tarım önemli. İskilip'te yapacağımız çalışmalar var" şeklinde konuştu.

İskilip'in kanayan yarası haline gelen İskilip Meslek Yüksekokulu'nda yaşanan sorunun çözümü noktasında da çalıştıklarını vurgulayan Kaya, "İskilip'in en büyük sorunlarından bir tanesi olan yüksekokul ile ilgili elimizden geleni yapacağız. Yüksekokulun yapıldığı binanın depremle ilgili sorunları var. Fiziksel olarak elverişli olmadığı raporlandı. Orada bir çalışma başlatacağız. İskilip'in güzel bir yüksekokula kavuşması için o sorunu da halledeceğiz. Bakanlığımızla görüşüp ya binanın olduğu yere ya da başka bir yere İskilip'e kazandıracağız" dedi..

İskilip'te iki farklı yerde TOKİ konutları yapılacağını müjdeleyen Milletvekili Kaya, "İskilip'te hiç TOKİ yok. Belediyemizle beraber İskilip'in iki güzel noktasına TOKİ yaptıracağız. En kısa zamanda talep edildiği miktar kadar da ilçemize TOKİ yaptıracağız" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

AK Parti Çorum milletvekili Oğuzhan Kaya;
AK Parti Çorum milletvekili Oğuzhan Kaya;
AK Parti Çorum milletvekili Oğuzhan Kaya;
AK Parti Çorum milletvekili Oğuzhan Kaya;
AK Parti Çorum milletvekili Oğuzhan Kaya;
AK Parti Çorum milletvekili Oğuzhan Kaya;
AK Parti Çorum milletvekili Oğuzhan Kaya;

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Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 15:45 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Parti Çorum milletvekili Oğuzhan Kaya; - Son Dakika

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