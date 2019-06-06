AK Parti Çorum Teşkilatı'ndan MHP'ye bayram ziyareti
31 dakika önce
AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ramazan Bayramı nedeniyle Milliyetçi Hareket Partisi'ni ziyaret etti.
AK Parti Çorum
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:35 Kaynak: İHA
İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın
, Ramazan Bayramı
nedeniyle Milliyetçi Hareket Partisi
'ni ziyaret etti. MHP
İl Başkanı Arslan Kaynar
ve MHP Merkez
İlçe Başkanı Ertuğrul Onan'la bir araya gelen Ahlatcı ve Aşgın, ülkücü camianın bayramını kutladı.
Ahlatcı, "Tüm halkımızın Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Çorum ortak paydamız. Çorum'un pastadan daha fazla pay alması için hep beraber el ele gönül gönüle vererek çalışacağız. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın" dedi.
MHP'li yöneticilerde AK Parti heyetine teşekkür ederek ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - ÇORUM
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