Son Dakika Haberleri: AK Parti Çorum Teşkilatı'ndan MHP'ye bayram ziyareti
Son Dakika Politika Haber

AK Parti Çorum Teşkilatı'ndan MHP'ye bayram ziyareti

31 dakika önce

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ramazan Bayramı nedeniyle Milliyetçi Hareket Partisi'ni ziyaret etti.

AK Parti Çorum Teşkilatı'ndan MHP'ye bayram ziyareti, System.String[]
AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ramazan Bayramı nedeniyle Milliyetçi Hareket Partisi'ni ziyaret etti.

MHP İl Başkanı Arslan Kaynar ve MHP Merkez İlçe Başkanı Ertuğrul Onan'la bir araya gelen Ahlatcı ve Aşgın, ülkücü camianın bayramını kutladı.

Ahlatcı, "Tüm halkımızın Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Çorum ortak paydamız. Çorum'un pastadan daha fazla pay alması için hep beraber el ele gönül gönüle vererek çalışacağız. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın" dedi.

MHP'li yöneticilerde AK Parti heyetine teşekkür ederek ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:35 Kaynak: İHA
MHP, AK Parti, Çorum, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaylaya gelenler bu helvayı mutlaka satın alıyor AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir: İmamoğlu İstanbul'u kazanırsa imansızların putlarını dikecek Binali Yıldırım'ı uğurlama kuyruğu Safiye Soyman oğlunu görünce gözyaşlarını tutamadı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 15:06:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Çorum Teşkilatı'ndan MHP'ye bayram ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]