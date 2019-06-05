Son Dakika Haberleri: AK Parti Çorum teşkilatlarında bayramlaşma
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AK Parti Çorum teşkilatlarında bayramlaşma

58 dakika önce

AK Parti Çorum İl Teşkilatları tarafından Ramazan bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti Çorum teşkilatlarında bayramlaşma, System.String[]
AK Parti Çorum İl Teşkilatları tarafından Ramazan bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenlendi.

Programda konuşan AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, tüm İslam alemi ve toplumsal yaşamımızda anlamlı bir yere sahip olan, ülkemiz ve milletimizin birlik ve beraberliğinin güçlendiği, dostluk ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı bir Ramazan Bayramına erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ahlatcı, "Dünyanın birçok bölgesinde, özellikle ülkemizin dört bir yanında yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında, millet olarak birliğimizin ve beraberliğimizin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Hiç şüphesiz geçmişimizin potansiyelini yarınlara taşıma adına önemli değerleri bir araya getiren bayramların huzur ve coşku içerisinde anne, baba, komşu, dost ve akrabaların ziyaret edildiği özel günler olarak dolu dolu yaşanması düşüncesi hepimizin yegane temennisidir" dedi.

Parti binasın düzenlenen bayramlaşma programına AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Gençlik Kolları ve Kadın Kolları teşkilatı, ilçe başkanları, İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri ile partililer katıldı. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:01 Kaynak: İHA
AK Parti, Çorum, Güncel
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