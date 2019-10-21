Son Dakika Haberleri: AK Parti Çorum ve Sinop koordinatörü milletvekili Kendirli oldu
Son Dakika Güncel AK Parti Çorum ve Sinop koordinatörü milletvekili Kendirli oldu

AK Parti Çorum ve Sinop koordinatörü milletvekili Kendirli oldu

1 saat önce

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından, Çorum ve Sinop koordinatör milletvekili olarak görevlendirildi.

AK Parti Çorum ve Sinop koordinatörü milletvekili Kendirli oldu, System.String[]

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından, Çorum ve Sinop koordinatör milletvekili olarak görevlendirildi.

Kendirli, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti 7. Olağan Kongre sürecinde Çorum ve Sinop'ta gerçekleştirilecek il ve ilçe kongrelerinde koordinatör olarak görev yapacağını belirtti.

Çorum ve Sinop'ta ziyaretler gerçekleştirerek, il ve ilçelerde hazırlık çalışmaları yapacağını vurgulayan Kendirli, şunları kaydetti:

"Koordinatör vekil olarak atandığım Sinop ve Çorum'da, AK Parti'nin hizmet ve eser siyasetine uygun olarak milletimiz için çalışacak kadroların belirlenmesi için büyük bir titizlikle çalışacağız. İl ve ilçe kongrelerimizde, milletimize hizmet edecek en iyi kadroları belirleyeceğiz. Ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları kongrelerinin birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamında gerçekleştirilmesini istiyoruz. Bu kongrelerde AK Parti'yi 2023'e taşıyacak ve hedeflerini hayata geçirecek kadrolar belirlenecektir. Milletimizin emanetini taşıyan AK Parti, Türkiye'nin geleceği olduğu bilinciyle hareket edecek ve en iyi kadroları hazırlayacaktır."

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Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:30 Kaynak: AA
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