AK Parti Çubuk İlçe Teşkilatı iftar programı düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Çubuk İlçe Teşkilatı iftar programı düzenledi

13.04.2022 10:15
AK Parti Çubuk İlçe Teşkilatı iftar programı düzenledi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatı ile partide bugüne kadar çeşitli kademelerde görev yapmış kişiler iftarda bir araya geldi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatı ile partide bugüne kadar çeşitli kademelerde görev yapmış kişiler iftarda bir araya geldi.

İlçede bir düğün salonunda AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Erhan Kuşçu'nun ev sahipliğini yaptığı iftara AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Nagehan Akbaba, önceki dönem belediye başkanlarından Lokman Özden ve Adem Tuğluca ile partililer katıldı.

Milletvekili Yeğin, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başlayan programda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin Türkiye için hedefleri ve hayalleri bulunan bir parti olduğunu söyledi.

Partisinin sürekli engellenmeye çalışıldığını dile getiren Yeğin, şöyle devam etti:

"Bizim zor zamanlarımız ülkemizi, bölgemizi daha müreffeh bir duruma getirmedikçe öyle görünüyor ki bu coğrafyada bize rahat vermeyecekler. Bu zamanlarda birlik ve beraberliği muhafaza etmek, birliğe ve beraberliğe vurgu yapmak, birbirimizin kusurlarının üzerlerini örtmede gece gibi olmak, birbirimizin güzelliklerini ortaya çıkartmak yapacağımız en güzel iştir. Cenabı Allah ramazan ayımızı mübarek etsin. Cenabı Allah bizleri Kadir Gecesi'ne de Ramazan Bayramı'na da ulaşmayı nasip eylesin."

Belediye Başkanı Demirbaş da AK Parti'nin çok güçlü temellere sahip büyük bir aile olduğunu vurguladı.

Bu ailenin 20 yıldır genişleyerek daha da büyüdüğünü anlatan Yeğin, "Bugün sadece ilçemizde 20 bin üyeye ulaşan gönüllerde taht kuran güçlü bir partiyiz. Bu sürede 15 seçime girdik ve hepsinden de hamdolsun başarılı bir şekilde sonuç elde ettik. Bu sonuçlar hep birlikte güçlü bir şekilde çalışmakla elde edildi. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Kuşçu ise uzun süren pandemi döneminden sonra bugüne kadar partiye hizmet eden tüm aile fertleriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, programa katılımlarından dolayı tüm parti üyelerine ve ailelerine teşekkür etti.

YORUMLAR
500
AK Parti Suluova İlçe Başkanı Temel üniversiteli gençlerle iftar yaptı AK Parti Suluova İlçe Başkanı Temel üniversiteli gençlerle iftar yaptı Başkan Sandıkçı: 'Hepimiz birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize hizmet ediyoruz' Başkan Sandıkçı: 'Hepimiz birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize hizmet ediyoruz'

Hisarcık, AK Parti, Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Çubuk İlçe Teşkilatı iftar programı düzenledi - Son Dakika


Son Dakika
10:03 Sadık köpek sahibini korumak için ayıya saldırdı! O anlar saniye saniye kamerada
09:47 Alexander Sörloth Beşiktaş'a geliyor! Ayrılan bütçe dudak uçuklattı
09:44 Kozmetikçi holding patronu uyuşturucu baronu çıktı! Kolombiya'dan gelen 111 kilo kokain, film gibi operasyonla yakalandı
09:43 Karnı burnunda Rihanna, kamera karşısına geçti! Takipçileri iç çamaşırsız pozları beğeni yağmuruna tuttu
23:57 Köpek, teravihe gelen adamın ayakkabısını çalınca tatlı kovalamaca yaşandı! İşte o anlar
09:25 Yer Meksika! Hesaplaşma sonucu öldürülen 6 kişinin cesedi yol kenarında bulundu
09:20 Antalya'nın hocası Nuri Şahin'e sarı kırmızı yollar görünüyor: Metin Öztürk seçilirse, listesinde Şahin var
09:05 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler yaşandı? Han neden tekrar çöplüğe sığındı?
09:03 Üç Kız Kardeş'in son bölümde sırlarla dolu mektup Türkan'ın eline geçti!
09:02 Zelenski, Medvedçuk karşılığında bütün Ukraynalı esirleri istiyor! Putin, Medvedçuk'un kızının vaftiz babası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 10:21:45. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Çubuk İlçe Teşkilatı iftar programı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement