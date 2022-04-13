AK Parti Çubuk İlçe Teşkilatı iftar programı düzenledi - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatı ile partide bugüne kadar çeşitli kademelerde görev yapmış kişiler iftarda bir araya geldi.

İlçede bir düğün salonunda AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Erhan Kuşçu'nun ev sahipliğini yaptığı iftara AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Nagehan Akbaba, önceki dönem belediye başkanlarından Lokman Özden ve Adem Tuğluca ile partililer katıldı.

Milletvekili Yeğin, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başlayan programda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin Türkiye için hedefleri ve hayalleri bulunan bir parti olduğunu söyledi.

Partisinin sürekli engellenmeye çalışıldığını dile getiren Yeğin, şöyle devam etti:

"Bizim zor zamanlarımız ülkemizi, bölgemizi daha müreffeh bir duruma getirmedikçe öyle görünüyor ki bu coğrafyada bize rahat vermeyecekler. Bu zamanlarda birlik ve beraberliği muhafaza etmek, birliğe ve beraberliğe vurgu yapmak, birbirimizin kusurlarının üzerlerini örtmede gece gibi olmak, birbirimizin güzelliklerini ortaya çıkartmak yapacağımız en güzel iştir. Cenabı Allah ramazan ayımızı mübarek etsin. Cenabı Allah bizleri Kadir Gecesi'ne de Ramazan Bayramı'na da ulaşmayı nasip eylesin."

Belediye Başkanı Demirbaş da AK Parti'nin çok güçlü temellere sahip büyük bir aile olduğunu vurguladı.

Bu ailenin 20 yıldır genişleyerek daha da büyüdüğünü anlatan Yeğin, "Bugün sadece ilçemizde 20 bin üyeye ulaşan gönüllerde taht kuran güçlü bir partiyiz. Bu sürede 15 seçime girdik ve hepsinden de hamdolsun başarılı bir şekilde sonuç elde ettik. Bu sonuçlar hep birlikte güçlü bir şekilde çalışmakla elde edildi. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Kuşçu ise uzun süren pandemi döneminden sonra bugüne kadar partiye hizmet eden tüm aile fertleriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, programa katılımlarından dolayı tüm parti üyelerine ve ailelerine teşekkür etti.