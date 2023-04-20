AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına silahlı saldırı düzenleyen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına silahlı saldırı düzenleyen şüpheli gözaltına alındı

20.04.2023 19:58

Adana Valiliği tarafından yapılan açıklamada, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına pompalı tüfekle saldırı düzenleyen şüphelinin yakalandığı ve 14 el ateş ettiği öğrenildi. Şüpheli, kendisinin AK Parti binasını bilerek hedef aldığını ve bilerek ateş ettiğini söyledi.

Saldırgan böyle yakalandı...14 el ateş etmiş: AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına silahlı saldırı düzenleyen şüpheli gözaltına alındı

Adana Valiliği: "E.A isimli şahıs tarafından pompalı tüfekle saldırı gerçekleştirilmiş, saldırgan binaya 14 el ateş etmiş, atılan mermiler parti binası duvarına ve parti tabelasına isabet etmiştir"

"Fail emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alınmış olup ilk ifadesinde kendisinin AK Parti binasını bilerek hedef aldığını ve bilerek ateş ettiğini söylemiştir"

ADANA - Adana Valiliği, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına pompalı tüfekle saldırı düzenleyen şüphelinin yakalandığını bildirdi. Şüphelinin 14 el ateş ettiği ve bilerek AK Parti'yi hedef aldığı öğrenildi.

Olay, Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı önünde meydana geldi. İddiaya göre, parti binası önüne gelen bir şahıs elindeki silahı peş peşe ateşlendi. AK Parti'ye yönelik olduğu öğrenilen olay üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. 10 elden fazla silah sesinin duyulduğu öğrenildi. Şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatan polis şahsın 24 yaşındaki E.A. olduğu tespit edip yakaladı. Şüphelinin 14 el ateş ettiği ortaya çıktı.

Bilerek hedef alıp ateş etmiş

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün saat 15.57'de AK Parti Çukurova İlçe binası olarak kullanılan ancak deprem nedeniyle tedbiren boşaltılan binaya 1999 doğumlu E.A isimli şahıs tarafından pompalı tüfekle saldırı gerçekleştirilmiş, saldırgan binaya 14 el ateş etmiş, atılan mermiler parti binası duvarına ve parti tabelasına isabet etmiştir. Fail emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alınmış olup ilk ifadesinde kendisinin AK Parti binasını bilerek hedef aldığını ve bilerek ateş ettiğini söylemiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Adana AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına Silahlı Saldırı Adana AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına Silahlı Saldırı Adanada AK Parti İlçe Başkanlığına Pompalı Tüfekle Saldırı Düzenleyen Şüpheli Yakalandı Adanada AK Parti İlçe Başkanlığına Pompalı Tüfekle Saldırı Düzenleyen Şüpheli Yakalandı

AK Parti, Hisarcık, Çukurova, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına silahlı saldırı düzenleyen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
22:29 Yeni hoca da çare olmadı! Galibiyeti unutan Trabzonspor, Sivas'ta neye uğradığını şaşırdı
22:17 Bakan Dönmez: Karadeniz gazı tüm konutların 35 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacak kapasitede
21:46 Nenad Bjelica, Trabzonspor'u neden seçtiğini açık açık söyledi
21:23 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Tüm Türkiye'de doğal gaz kullanımı 1 ay ücretsiz olacak
20:40 Son Dakika: Karadeniz'de tarihi an! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa çifte doğal gaz müjdesi: Ücretsiz olacak
20:39 Rakip futbolcuyu yumruklamıştı! Real Madrid'in yıldızına felaket ceza
19:51 AK Parti ilçe binasına silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı: Atatürk için yaptım, CHP binasına sıktılar
19:50 İstanbul'da kaldığı otelin 4. katından düşen görme engelli Endonezyalı turist hayatını kaybetti
19:26 Geriden gelip kazandılar! Giresunspor'a Başkent'te soğuk duş
19:05 Soylu, "Emniyette paralel yapı oluşturmaya çalışıyor" dedi, CHP'li Bakan'dan yanıt gecikmedi: Çaresizliğine gülüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2023 22:37:43. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına silahlı saldırı düzenleyen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement