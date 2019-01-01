Ak Parti, Cumhur İttifakı Kapsamında MHP Adaylarından Etimesgut'ta Enver Demirel'i, Gölbaşı'nda...
1 saat önce
AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında MHP adaylarından Etimesgut'ta Enver Demirel'i, Gölbaşı'nda Ramazan Şimşek'i ve Polatlı'da Mürsel Yıldızkaya'yı destekleyecek.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:26 Kaynak: AA
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