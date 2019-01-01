Son Dakika Haberleri: Ak Parti, Cumhur İttifakı Kapsamında MHP Adaylarından Etimesgut'ta Enver Demirel'i, Gölbaşı'nda...

Ak Parti, Cumhur İttifakı Kapsamında MHP Adaylarından Etimesgut'ta Enver Demirel'i, Gölbaşı'nda...

1 saat önce

AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında MHP adaylarından Etimesgut'ta Enver Demirel'i, Gölbaşı'nda Ramazan Şimşek'i ve Polatlı'da Mürsel Yıldızkaya'yı destekleyecek.

Ak Parti, Cumhur İttifakı Kapsamında MHP Adaylarından Etimesgut'ta Enver Demirel'i, Gölbaşı'nda..., System.String[]
AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında MHP adaylarından Etimesgut'ta Enver Demirel'i, Gölbaşı'nda Ramazan Şimşek'i ve Polatlı'da Mürsel Yıldızkaya'yı destekleyecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:26 Kaynak: AA

Enver Demirel, MHP, Etimesgut, Güncel
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