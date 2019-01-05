Ak Parti, Cumhur İttifakı Kapsamında MHP Adaylarından Aliağa'da Serkan Acar, Çeşme'de Sema Aydın,...
2 saat önce
AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında MHP adaylarından Aliağa'da Serkan Acar, Çeşme'de Sema Aydın, Dikili'de Buğra Akın, Foça'da Serdar Mersin, Narlıdere'de Süleyman Kocabıyık'ı destekleyecek.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:17 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de 5 İlçenin MHP'ye Bırakıldığını Açıkladı! İşte O İlçeler
Avrupa'yı Sarsan Sarı Yelekliler İngiliz Parlamentosunu Hedef Aldı
Son Dakika! Ukrayna'da Türk Kızlarını Öldüren Katil Zanlısı İstanbul'da Yakalandı
Antalya'da Kırgız Kadın, Vatandaşı 2 Kadın Tarafından Dövülüp Fuhuşa Zorlandı