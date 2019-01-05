Son Dakika Haberleri: Ak Parti, Cumhur İttifakı Kapsamında MHP Adaylarından Aliağa'da Serkan Acar, Çeşme'de Sema Aydın,...

Ak Parti, Cumhur İttifakı Kapsamında MHP Adaylarından Aliağa'da Serkan Acar, Çeşme'de Sema Aydın,...

2 saat önce

AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında MHP adaylarından Aliağa'da Serkan Acar, Çeşme'de Sema Aydın, Dikili'de Buğra Akın, Foça'da Serdar Mersin, Narlıdere'de Süleyman Kocabıyık'ı destekleyecek.

Ak Parti, Cumhur İttifakı Kapsamında MHP Adaylarından Aliağa'da Serkan Acar, Çeşme'de Sema Aydın,..., System.String[]
AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında MHP adaylarından Aliağa'da Serkan Acar, Çeşme'de Sema Aydın, Dikili'de Buğra Akın, Foça'da Serdar Mersin, Narlıdere'de Süleyman Kocabıyık'ı destekleyecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:17 Kaynak: AA

MHP, Çeşme, Aliağa, Güncel
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