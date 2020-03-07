AK Parti Dalaman İlçe Başkanlığına Şefik Oğuz seçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Dalaman İlçe Başkanlığına Şefik Oğuz seçildi - Son Dakika

AK Parti Dalaman İlçe Başkanlığına Şefik Oğuz seçildi

6 saat önce

Muğla'nın Dalaman ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığına mevcut başkan Şefik Oğuz seçildi.

AK Parti Dalaman İlçe Başkanlığına Şefik Oğuz seçildi, System.String[]

Muğla'nın Dalaman ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığına mevcut başkan Şefik Oğuz seçildi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Dalaman TİGEM Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede, Dalaman'da çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Dalaman Hükümet Konağı yapımının 2020 yılı bütçesine alındığını dile getiren Gökcan, ihaleye çıkılarak, en kısa zamanda hizmete açılacağını bildirdi. İnşaatı devam eden Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu için de ödenek alındığını belirten Gökcan, 2021'de hizmete girmesini planladıklarını aktardı.

Tek adayın bulunduğu kongrede, mevcut başkan Şefik Oğuz göreve getirildi. Oğuz, ikinci kez kendisini seçen partililere teşekkür etti.

İlçe Yönetim Kurulu'nda Muammer Kargın, Ergün Vardar, Eray Çaylı, Ender Saadet Temel, Sultan Önder, Zehra Akdeniz, İsmail Akta, Sayım Arı, Murat Turgut, Mehmet Ali Sefa Taştepe, İslam Ketenci, Ali Döndar, Mehmet Yaşar Aktaş, Ahmet Süral yer aldı.

Kongrede müzik çalınmadı, şehitler için dua edildi.

AK Parti, Dalaman, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:58 Kaynak: AA
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