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AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

6 saat önce

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nca danışma meclisi toplantısı düzenlendi.

AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı, System.String[]

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nca danışma meclisi toplantısı düzenlendi.

Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'unda gerçekleşen toplantıya, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel ve Hülya Nergis, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

Çopuroğlu burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın geçen ay Kayseri'ye yaptığı ziyaretin verimli geçtiğini belirterek, "Liderimiz sizlerin sayesinde şehrimizden memnun bir şekilde ayrıldı. Bu bizim, şehrimiz için çok önemli. Kayseri her zaman olduğu gibi liderine sahip çıktı. Cumhurbaşkanımızın Kayseri'den verdiği selam günlerce dünya gündeminde kaldı." diye konuştu.

Çopuroğlu 2020 yılının ilk 4 ayında ilçe kongrelerini yapacaklarını, bununla ilgili hazırlıkların sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Büyükkılıç ise geçen hafta Ankara'ya yaptığı ziyaret hakkında konuştu.

Kayseri'ye yapılacak bir çok projeyle ilgili verimli toplantılar gerçekleştirdiklerinin altını çizen Büyükkılıç, "Bazıları dalga geçebilir, bazıları inanmayabilir ama hızlı tren Kayseri'ye gelecek. Cumhurbaşkanımız Kayseri'deki mitingde gerekli talimatları verdi. Ben de Ankara'da kendisiyle görüştüm. Daha sonra ilgili kişilerle görüşünce işin ciddiyetini anladım. Hızlı tren Kayseri'ye gelecek. Gerekli çalışmalar yapılıyor." ifadeleri kullandı.

AK Parti Milletvekilleri Yıldız, Tamer ve Karayel de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 06:10 Kaynak: AA
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