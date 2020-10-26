AK Parti Datça Gençlik Kolları kolonya ve maske dağıttı - Son Dakika

AK Parti Datça Gençlik Kolları Başkanlığınca vatandaşlara kolonya ve maske dağıtıldı.

Gençlik Kolları Başkanı Kutan Eski önderliğinde gerçekleştirilen organizasyonda çarşı esnafı ziyaret edilerek pandemi konusunda daha duyarlı olunması gerektiği mesajı verildi.

Eski, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam ettiğini ve herkesin tedbirli olması gerektiğini söyledi.

Etkinlikteki amaçlarının vatandaşı bilinçlendirmek olduğunu ifade eden Eski, maske mesafe ve hijyen konularında herkesi duyarlı olmaya davet ettiklerini dile getirdi.