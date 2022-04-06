AK Parti Datça Gençlik Kolları'ndan "İftara 5 Kala" uygulaması - Son Dakika
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AK Parti Datça Gençlik Kolları'ndan "İftara 5 Kala" uygulaması

06.04.2022 12:08
AK Parti Datça Gençlik Kolları'ndan "İftara 5 Kala" uygulaması

AK Parti Datça İlçe Gençlik Kolları üyeleri, "İftara 5 Kala" sloganıyla iftar saatinde evine yetişemeyen vatandaşlara hazırladıkları kumanyaları ikram etti.

AK Parti Datça İlçe Gençlik Kolları üyeleri, "İftara 5 Kala" sloganıyla iftar saatinde evine yetişemeyen vatandaşlara hazırladıkları kumanyaları ikram etti.

Gençlik Kolları Başkanı Tufan Duran, yaptığı açıklamada, ramazan ayında yardımlaşma ve paylaşma konularındaki hassasiyetin daha da arttığını söyledi.

Projenin iftar için evine yetişemeyen, yolda, trafikte olan vatandaşlara yönelik olduğunu aktaran Duran, "Biz, gençlik kolları olarak her yıl yapmış olduğumuz etkinliği bu yıl da sürdürdük. İşinden, yolda olmasından dolayı iftara geç kalan vatandaşlarımıza, kek, hurma ve su ikramında bulunarak, ramazanın bereketini paylaştık. Allah, tuttuğumuz oruçlarımızı, yapmış olduğumuz ibadetlerimizi kabul eylesin." diye konuştu.

İftar saatinde kendilerine iftarlık dağıtmasından oldukça memnun olan sürücülerde AK Partili gençlere teşekkür etti.

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AK Parti, gençlik, İftar, Datça, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Datça Gençlik Kolları'ndan 'İftara 5 Kala' uygulaması - Son Dakika


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