AK Parti Datça Gençlik Kolları'ndan sokak hayvanları için mama desteği - Son Dakika

AK Parti Datça Gençlik Kolları, sokak hayvanları için mama desteğinde bulundu.

Datça merkez ve kırsal kesimlerde gerçekleştirilen etkinliğe, AK Parti Datça Gençlik Kolları Başkanı Kutan Eski ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yaklaşık 200 kilo mama dağıtıldı.

Eski, yaptığı açıklamada, kışın sokakta yaşayan hayvanların insanlara daha çok ihtiyacı olduğunu belirterek, "Yağan yağmur bize bolluk ve bereket getirdiği gibi sokak hayvanları için yemek bulmayı zorlaştırıyor. AK Parti Datça Gençlik Kolları olarak doğaya ve sokaklara yem bıraktık, sokak hayvanlarının karınlarını doyurmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.